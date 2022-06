Bayern-Star blickt auf "schwierige Saisonphase" zurück

IMAGO/Revierfoto

Josip Stanisic (r.) stand 2021/2022 17 Mal für den FC Bayern auf dem Rasen

Eigengewächs Josip Stanisic hat nach seiner ersten Saison bei den Profis des FC Bayern ein gemischtes Fazit gezogen.

"Am Anfang habe ich davon profitiert, dass Benji Pavard verletzt war. Eigentlich lief es für mich optimal, ich wurde in die Nationalelf eingeladen. Dann bekam ich Corona und kurz darauf die Muskelverletzung. Das kam aus dem Nichts und hat mich beschäftigt, weil es bis dahin so gut lief", sagte Stanisic in einem "kicker"-Interview.

Der 22-Jährige führte aus: "Drei Monate Pause waren bitter, ich musste mich neu beweisen. Ich war wieder fit, als die schwierige Saisonphase mit schwierigen Spielen kam, musste Geduld aufbringen und auf meine Chance warten. Mit dem Anfang und dem Ende bin ich happy."

"Konkurrenz gibt es beim FC Bayern immer"

Unter dem Strich absolvierte Stanisic 2021/2022 immerhin 17 Pflichtspiele für den FC Bayern.

Am 34. Spieltag beim 2:2 auswärts gegen den VfL Wolfsburg gelang ihm zudem sein erstes Bundesligator. Kurze Zeit später zeigte der Youngster im Dress des kroatischen Nationalteams eine starke Leistung beim 1:0-Sieg gegen Frankreich und Superstar Kylian Mbappé. "Die letzten Spiele waren auf jeden Fall ein Mutmacher und ein Happy End", so Stanisic.

Die neue Konkurrenzsituation beim FC Bayern durch die Verpflichtung von Noussair Mazraoui für die rechte Abwehrseite sieht Stanisic gelassen. "Konkurrenz gibt es beim FC Bayern immer, darüber mache ich mir keine Gedanken. Ich werde mein Bestes geben, auf meine Chance warten und will diese nutzen, wenn sie kommt. Ich bin sicher, dass ich bei dem Programm meine Spielzeiten bekommen werde."

FC Bayern: Das sagt Josip Stanisic über Sadio Mané

Mazraoui sei "ein guter Spieler, etwas offensiver als ich ausgerichtet", konstatierte Stanisic, der nicht nur als Rechtsverteidiger sondern auch links oder in der Abwehrzentrale auflaufen kann.

Diese Vielseitigkeit sei für ihn "ein Segen, ein positiver Aspekt", stellte der gebürtige Münchner klar. "Es hilft mir als jungem Spieler eher, dass ich mehrere Positionen spielen kann. Ich will so viel Spielzeit wie möglich, die Position ist zunächst zweitrangig."

Angesprochen auf Star-Neuzugang Sadio Mané geriet Stanisic ins Schwärmen: "Ein sehr guter Transfer und ein Spieler, der uns weiterhilft. Als Gegenspieler ist er nicht so leicht zu verteidigen, deshalb freue ich mich, dass ich mit ihm und nicht gegen ihn spielen werde. Wie ich gehört habe, mag er Niederlagen überhaupt nicht und will immer gewinnen. Das passt zu uns beim FC Bayern."