Bayern und Barca sprechen direkt wegen Lewandowski

Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen

Robert Lewandowski will den FC Bayern verlassen, der FC Barcelona stünde für einen Transfer bereit. Doch bislang weigerten sich die Münchner, mit den Katalanen zu sprechen. Das soll sich mittlerweile geändert haben. Allerdings muss im Fall eines Wechsel ein Nachfolger her. Verwirrung gibt es nun rund um den zuletzt gehandelten Jonathan David on OSC Lille.

Derzeit ist jede Menge Geduld für Robert Lewandowski angesagt. Der Angreifer des FC Bayern hat in den letzten Wochen zwar mehr als deutlich gemacht, dass er keine Lust mehr verspürt, für den deutschen Rekordmeister aufzulaufen. Doch die Münchner Bosse blieben bisher hart, legten ein Wechsel-Veto ein und wollten nicht einmal mit dem FC Barcelona über einen Transfer sprechen, hieß es.

Mittlerweile ist das dritte Angebot aus Spanien eingetrudelt. Dieses soll deutlich näher an den geforderten 50 Millionen Euro liegen, die im Raum stehen. Nach "Sky"-Informationen belief sich die aktuellste Barca-Offerte sogar auf eine Summe von insgesamt 48 Millionen Euro inklusive möglicher Boni. Zuvor hatte "Bild" von 40 Millionen Sockelablöse plus fünf Millionen an Zusatzzahlungen berichtet.

So oder so: Laut "Sky" sind die Verantwortlichen des FC Bayern entgegen der öffentlich vorgetragenen Ablehnung hinter den Kulissen weiter gesprächsbereit. Es soll direkten Kontakt zwischen den Münchnern und Barca-Sportdirektor Mateu Alamany gegeben haben. Demnach darf Lewandowski den deutschen Serienmeister bei passender Ablöse nach acht Jahren verlassen.

FC Bayern: Jonathan David kein Thema?

Die Krux: Das Gilt nur, wenn ein vernünftiger Ersatz für den Weltfußballer gefunden wird. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass die Münchner weiter heiß auf Sasa Kalajdzic vom VfB Stuttgart sind. Im gleichen Zuge wurde von der "Sport Bild" auch Jonathan David von OSC Lille ins Spiel gebracht.

Der 22-jährige Kanadier ist ein Freund von Bayern-Verteidiger Alphonso Davies ist entgegen des Berichts des Sportblattes nach "Sky"-Infos jedoch kein großes Thema in München.

Laut dem TV-Sender würde David zwar gut ins System von Trainer Julian Nagelsmann passen, die Personalie sei aber nicht "heiß".