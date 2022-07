Trio um Kostic: Frankfurt will ein Szenario vermeiden

IMAGO/Daisuke Nakashima

Verlässt Filip Kostic Eintracht Frankfurt in diesem Sommer?

Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt muss dieser Tage schwierige Kader-Entscheidungen treffen. Drei Leistungsträger gelten zwangsläufig als Verkaufskandidaten. Sportvorstand Markus Krösche will ein bestimmtes Szenario tunlichst vermeiden.

Filip Kostic, Daichi Kamada, Evan Ndicka gehen in ihr letztes Vertragsjahr bei Bundesligist Eintracht Frankfurt. Drei Möglichkeiten ergeben sich beim Trio angesichts der Zukunftsperspektiven: Verkauf im Sommer, Verlängerung oder ein ablösefreier Wechsel im nächsten Jahr.

Letzteres kommt für die SGE allerdings nicht infrage, wie Sportvorstand Markus Krösche im "kicker" klarstellte. "Dass Spieler ablösefrei den Klub verlassen, ist im Regelfall natürlich nicht unser Ziel. Wir beabsichtigen andere Lösungen und sind immer mit den entsprechenden Parteien im Austausch."

Heißt: Alle drei könnten in den nächsten Wochen bei einem anderen Verein anheuern, sofern eine Vertragsverlängerung nicht zustande kommt. Im Fall Filip Kostic schien es zuletzt so, als wäre ein Transfer zu Juventus Turin schon in trockenen Tüchern. Dem Fachblatt zufolge gaben die Italiener aber bislang noch kein Angebot für den linken Flügelspieler ab, der in Frankfurt zu den absoluten Leistungsträgern zählt.

Erfolg "ein sehr großer Hebel" für Eintracht Frankfurt

Kostic wird somit vorerst am Samstag ins Trainingslager der Hessen nach Österreich aufbrechen. Gleiches gilt zunächst für Kamada und Ndicka.

Krösche und die SGE müssen bei allen Personalien gerade die finanzielle Seite betrachten. "COVID hat uns extrem hart getroffen. Es ist klar, dass wir Einnahmen generieren müssen, dazu zählen auch Transfererlöse", so der Kaderplaner.

"Auf der anderen Seite steht als Kernpunkt der sportliche Erfolg. Wenn man sieht, welche Einnahmen wir durch die Europa League und jetzt die Champions League erzielen, ist das ein sehr großer Hebel", führte der 41-Jährige aus: "Die größten Einnahmen kannst du über sportlichen Erfolg generieren, denn daran hängen auch viele weitere Parameter wie die Marktwertsteigerung von Spielern."

Wie sehr der Europa-League-Sieg und die damit verbundene Qualifikation für die Champions League geholfen hat, zeigte zuletzt allein die Verpflichtung von Mario Götze. Zuvor hatte die SGE in Randal Kolo Muani einen neuen Mittelstürmer verpflichtet, jüngst hinzugekommen ist Leverkusens Angreifer Lucas Alario.