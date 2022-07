Sammer erklärt: Darum passt Terzic besser als Rose zum BVB

Ulrich Hufnagel via www.imago-images.de

Matthias Sammer ist externer Berater beim BVB

Nach einer insgesamt mäßigen Saison 2021/2022 vollzog Borussia Dortmund die überraschende Trennung von seinem Cheftrainer Marco Rose, installierte Edin Terzic als neuen starken Mann in der sportlichen Verantwortung. Der externe BVB-Berater Matthias Sammer hat noch einmal erläutert, was Terzic nach Ansicht der Vereinsbosse mehr befähigt als seinen Vorgänger, die Dortmunder wieder an die Bundesliga-Spitze zu führen.

In Interview mit dem "kicker" charakterisierte der einstige Meistertrainer des BVB den reinstallierten Terzic als "feinen, verlässlichen und sauberen Charakter". Er habe als Assistent unter dem damaligen Cheftrainer Lucien Favre "immer höchste Loyalität walten lassen".

"Im gesamten Auftreten, mit seiner Idee vom Fußball setzt er das um, was der Klub sich vorstellt", betonte Sammer, dass die Dortmunder Führungsetage von ihrer Wahl überzeugt ist, mit dem 39-jährigen Mendener in die neue Saison zu starten.

Im Vergleich zu seinem Vorgänger Marco Rose bringt Edin Terzic nach Aussage des Ex-Nationalspielers ein Element mit, welches vor allem im emotionalen BVB-Umfeld einen entscheidenden Unterschied ausmachen könne: "Es geht darum, Wiedererkennung zu spüren, unabhängig von Ergebnissen, die natürlich elementar sind. Das muss im Auftreten so sein, in der Siegermentalität, in der Konstanz, die Hierarchie muss sich weiterentwickeln. In Edin haben wir da einen Impulsgeber, den wir im Verein als sehr fähig betrachten", führte der 54-Jährige aus.

Terzic soll neue Leistungskultur beim BVB schaffen

Der Umstand, dass Terzic als Technischer Direktor im letzten Jahr ohnehin beim BVB angestellt war und somit zur freien Verfügung für das Amt des Cheftrainers stand, sei logischerweise hilfreich gewesen, gab Sammer zu: "Wir müssen nicht drum herumreden [...]. Natürlich hat es eine Rolle gespielt, dass wir schon jemanden im Verein hatten, der vieles von dem mitbringt, was wir uns wünschen."

Marco Rose habe in seinem Jahr bei den Schwarz-Gelben zwar durchaus gute Arbeit geleistet und die Dortmunder immerhin zur erneuten Vize-Meisterschaft geführt. Dennoch kristallisierte sich für die BVB-Führung um Hans-Joachim Watzke und Sebastian Kehl sowie Berater Matthias Sammer schnell heraus, was der Mannschaft bis zuletzt noch fehlte: "Borussia Dortmund hat für sich eine Strategie besprochen, dass wir ein Stück weit wieder mehr eigene Identität erkennbar machen wollen. Das beinhaltet das Auftreten und auch den Spielstil der Mannschaft."

Mit Edin Terzic an der Seitenlinie solle nun eine neue Leistungskultur und Leistungsentwicklung in den Mittelpunkt gestellt werden, der die Westfalen auf ein neues sportliches Niveau hieven soll.