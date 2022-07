Mislintat feiert Neuzugang: "Sehr guter Spieler für uns"

IMAGO/Hansjürgen Britsch

Sven Mislintat verpflichtete Josha Vagnoman vom HSV

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart vermeldete am Wochenende mit Josha Vagnoman die Verpflichtung eines absoluten Wunschspielers. Der Neuzugang vom Zweitligisten HSV soll ein wichtiger Baustein im kommenden Team werden. Sportdirektor Mislintat zeigt sich vom deutschen U21-Nationalspieler überzeugt.

Schon bei seiner Vorstellung sparte der Stuttgarter Kaderplaner nicht mit Superlativen für den 21-Jährigen, der für rund dreieinhalb Millionen Euro plus Bonuszahlungen von der Elbe an den Neckar gewechselt ist: "Er ist einer der interessantesten Spieler, die es in Deutschland in diesem Altersbereich gibt", sprach Mislintat von einem echten Transfercoup.

Dass der VfB überhaupt die Chance erhielt, einen derart hoch veranlagten Spieler verpflichten zu können, hing nicht zuletzt auch an der bisherigen Verletzungshistorie Vagnomans.

So groß zweifelsfrei das fußballerische Talent des gebürtigen Hamburgers ist, so groß war in den vergangenen Jahren auch seine Verletzungsanfälligkeit. Erst in der letzten Spielzeit in der 2. Bundesliga fehlte der Außenverteidiger seinem HSV praktisch die komplette Hinrunde mit einem Sehnenriss, bestritt insgesamt nur sieben Ligaspiele von Beginn an.

VfB-Manager Mislintat hofft auf "Größe, Dynamik und Physis"

Mislintat zeigte sich betont zuversichtlich, die Anfälligkeit des Linksfußes künftig in den Griff zu bekommen: "Wir haben gute Erfahrung damit gemacht, Jungs zu helfen, ihr Leistungsniveau zu finden beziehungsweise konstant zu finden", wurde der VfB-Sportdirektor vom "kicker" zitiert.

Er spielte damit auf den griechischen Innenverteidiger Konstantinos Mavropanos an, der ebenfalls mit Verletzungsproblemen anreiste, in Stuttgart aber schnell zum Leistungsträger aufgebaut wurde: "Bei ihm haben wir das hervorragend hinbekommen. Das können wir", meinte Mislintat.

Von Josha Vagnoman, den der 49-Jährige insgesamt als "sehr, sehr guten Spieler für uns" bewertete, erhofft sich Mislintat aufgrund der hervorstechenden "Größe, Dynamik und Physis" vor allem viel körperliche Präsenz und Zweikampfstärke - "vor allem, wenn wir Viererkette spielen wollen".

Der Neuzugang wird mit dem bisherigen Platzhirschen Pascal Stenzel um den Stammplatz in der Linksverteidigung konkurrieren.