Schnappt sich Gladbach diesen Ligue-1-Knipser?

IMAGO/Federico Pestellini

Borussia Mönchengladbach ist weiterhin auf der intensiven Suche nach potenziellen Verstärkungen für die anstehende Bundesliga-Saison. Sportdirektor Roland Virkus hatte jüngst öffentlich bestätigt, dass Gladbach den Markt aufmerksam sondiert. In Frankreich könnte sich jetzt eine spannende Personalie für den Klub ergeben.

Wie das Onlineportal "fussballtransfers" am Montag vermeldete, soll der Flügelspieler Denis Bouanga ins Visier der Gladbacher geraten sein. Der 27-Jährige stand bis zuletzt für die AS Saint-Étienne auf dem Rasen, die 2021/2022 aus der französischen Ligue 1 abgestiegen war.

Aufgrund des Abstiegs ist der Klub zu Verkäufen mehrerer Leistungsträger gezwungen, wozu auch Denis Bouanga gehören soll.

Der in Frankreich geborene Gabuner überzeugte in den letzten Spielzeiten für ASSE, die gemeinsam mit Paris Saint-Germain noch immer französischer Rekordmeister ist, mit seinem großen Offensivdrang.

In der letzten Spielzeit erzielte er in 34 Einsätzen in der Eliteliga Frankreichs wieder neun Tore und bereitete sechs weitere vor.

Gladbach-Flirt noch bis 2023 an ASSE gebunden

Laut dem Medienbericht zeige Borussia Mönchengladbach "großes Interesse" an Bouanga, soll aber nur einer von mehreren Klubs sein, der um die Dienste des 30-maligen Nationalspielers wirbt.

Wie es weiter heißt, präferiere der torgefährliche Außenstürmer einen Abschied ins Ausland, will Frankreich nach über 200 Pflichtspielen in der ersten und zweiten Liga wohl unbedingt verlassen. Ein Umstand, der für die Fohlenelf noch zum Vorteil werden könnte.

Welche Ablösesumme AS Saint-Étienne für Bouanga aufruft, ist derweil noch nicht durchgesickert. Vertraglich ist er noch bis 2023 an den Traditionsverein gebunden, der die Relegation im Mai äußerst knapp gegen AJ Auxerre im Elfmeterschießen verlor und fortan in der Ligue 2 an den Start gehen wird.