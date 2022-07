Klopp äußert sich zum Liverpool-Interesse an Bellingham

IMAGO/UWE KRAFT

Wie lange spielt Jude Bellingham noch für den BVB

Dass Jude Bellingham irgendwann den BVB verlässt und nach England zurückkehrt, gilt als nahezu sicher. Besonders zum FC Liverpool führt wohl eine heiße Spur. Jürgen Klopp hat sich nun zum Interesse der Reds geäußert.

Nach dem Verlust von Erling Haaland steht bei Borussia Dortmund derzeit nur noch ein internationales Wunderkind unter Vertrag. Und auch das ist heiß begehrt. Zwar hat sich Jude Bellingham bereits öffentlich zu einem Verbleib beim Revierklub bekannt - allerdings erst einmal nur für eine Saison.

Vertrag bis 2025 hin oder her: Der englische Nationalspieler dürfte der nächste große Transfer der Borussia werden. Und der FC Liverpool scharrt schon mit den Hufen.

Zumindest in diesem Sommer werde es aber kein Angebot des englischen Meisters von 2020 für den Dortmunder Mittelfeldmann geben, ließ Trainer Jürgen Klopp nun durchblicken.

"Er ist nicht auf dem Markt, das ist das erste Problem mit diesem Spieler. Na ja, das ist auch das einzige Problem mit diesem Spieler!", sagte Klopp voller Ehrfurcht vor dem Abflug zur Marketingreise nach Asien gegenüber englischen Medienvertretern.

Liverpool bei BVB-Juwel Bellingham in der "Pole Position"

In dortigen Zeitungen heißt es immer wieder, der Coach sei ein großer Bellingham-Fan. Zuletzt hieß es in der "Sun", dass sich der Klub von der Anfield Road beim Buhlen um den Achter in der "Pole Position" befinde.

Der Hauptgrund dafür sei, dass der größte Kontrahent, Manchester City, in diesem Sommer mit Kalvin Phillips bereits einen Achter verpflichtet und seine Planstelle damit geschlossen hat.

Klopp ließ einem Angebot für Bellingham aber zumindest eine kleine Hintertür offen. "Man weiß nie. Wenn jemand zu dir kommt und sagt: 'Ich will weg', müssen wir noch mal reden", führte er aus. Dieses Szenario sei bislang aber noch nicht eingetreten.

Ohnehin sieht der Teammanager von der Merseyside seine Mannschaft im Zentrum besser aufgestellt, als es von außen immer gemacht wird.

Debatten über fehlende Qualität könne er "nicht verstehen". "Fabinho, Henderson, Thiago, Milner, Keita, Jones, Elliott, Fabio Carvalho, Oxlade-Chamberlain. Und jetzt sagt mir, welcher Spielertyp uns fehlt", zählte Klopp seine Stars auf.