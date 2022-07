Bericht: BVB erhöht Druck auf Abgangskandidat

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Nico Schulz (r.) soll den BVB verlassen

Nico Schulz ist bei Borussia Dortmund schon seit längerer Zeit ein Abgangskandidat. Doch noch immer steht der Linksverteidiger beim BVB unter Vertrag. Aus diesem Grund soll der Fußball-Bundesligist nun den Druck erhöhen.

Borussia Dortmund sucht bislang vergeblich nach einem Abnehmer für Nico Schulz. Der 29-Jährige spielt bei den Schwarz-Gelben sportlich keine Rolle mehr und soll den Verein deshalb in der laufenden Transferperiode verlassen.

Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, zieht der BVB jetzt die Zügel an. Demzufolge soll für den Ex-Nationalspieler kein Ticket für den Flug in das Trainingslager vorliegen. Die Dortmunder brechen am Freitag in die Schweiz auf, doch Schulz darf angeblich nicht mit nach Bad Ragaz reisen.

Der gebürtige Berliner, der nach einer leichten Bänderdehnung im Sprunggelenk zuletzt im Teamtraining fehlte, müsste sich dann entweder individuell in Dortmund fit halten oder bei der U23-Mannschaft trainieren.

BVB-Coach Terzic: "Auch Nico kennt seine Situation"

Mit allen Spielern sei "offen und ehrlich über ihre Situation und Perspektive" gesprochen worden, zitiert die für gewöhnlich gut informierte Zeitung BVB-Cheftrainer Edin Terzic. "Auch Nico kennt seine Situation", fügte der 39-Jährige nach der öffentlichen Trainingseinheit am Montag an.

Zuletzt wurde Schulz mit Lazio Rom in Verbindung gebracht. Doch der italienische Erstligist dementierte die Gerüchte daraufhin. "Nico Schulz ist nicht auf meiner Wunschliste", sagte Lazio-Sportdirektor Igli Tare bei "Sport1" und erklärte: "Wir haben noch nie miteinander gesprochen." Somit muss sich der BVB nach einer anderen Lösung umsehen.

Schulz war 2019 von der TSG Hoffenheim zur Borussia gewechselt. Seitdem konnte sich der Außenverteidiger nicht nachhaltig durchsetzen und musste sich zumeist hinter Raphael Guerreiro, dessen Zukunft in Westfalen ebenfalls ungewiss ist, anstellen.