Klopp wusste schon im Winter von Mané-Abgang

Shaun Botterill via www.imago-images.de

Sadio Mané: Von Jürgen Klopp zum FC Bayern

Mit Sadio Mané hat sich der FC Bayern in diesem Sommer einen echten Weltklasse-Spieler geangelt. Das denkt auch Jürgen Klopp, der in dem Abgang des Senegalesen gleichzeitig aber auch eine große Chance für den FC Liverpool sieht. Wirklich überraschend kam der Wechsel für den ehemaligen BVB-Coach nicht.

Der Wechsel von Sadio Mané vom FC Liverpool zum FC Bayern kam für Jürgen Klopp nicht so überraschend, wie man meinen könnte. Bereits im vergangenen Winter bereiteten sich der Trainer und sein Team auf den Abgang des Flügelstürmers vor, wie der Deutsche in einem Interview mit "Sky Sports" verriet.

"Die Frage ist, wie man ein Weltklasse-Team weiter verbessern kann. Natürlich durch Training, aber auch durch das Hinzufügen neuer Spieler. Man braucht eine neue, frische Dynamik und Leidenschaft, um eine aufregende und entschlossene Mannschaft zu kreieren. Und das versuchen wir", sagte Klopp.

Manchmal würden die Dinge dabei wie gewünscht laufen, "und manchmal muss man auf eine Situation wie bei Sadio reagieren, als er uns gesagt hat, er möchte weiterziehen. Da wussten wir: Ok, wir müssen ihn ersetzen", gewährte der Reds-Coach einen kleinen Einblick hinter die Kulissen.

Klopp: FC Bayern darf sich auf "Sadio-Momente" freuen

Wann genau Sadio Mané dem Klub seinen Wechselwunsch mitteilte, verriet Klopp zwar nicht. Dafür deutete er an, dass dieses Gespräch bereits vor einigen Monaten stattfand. Zum Glück habe Liverpool "schon im Winter" für Manés Nachfolge sorgen können, sagte Klopp, der mit Luis Díaz einen würdigen Erben verpflichtete. Mit Darwin Núnez sicherte sich Liverpool zudem im Sommer noch doppelt ab.

"Wir wissen, wie gut Sadio ist. Und wir werden realisieren, wie gut er bei Bayern in diesen Momenten ist, weil es einfach diese 'Sadio-Momente' geben wird, die niemand so gut wie er beherrscht", kündigte Klopp auch im Trikot des FC Bayern große Taten von seinem ehemaligen Schützling an.