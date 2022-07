Schalke "drohen" Prämienzahlungen im Millionenbereich

IMAGO/Ralf Treese

Die Stars des FC Schalke 04 könnten bei gutem Saisonverlauf absahnen

Fluch und Segen zugleich: Legt der FC Schalke 04 eine richtig gute Saison hin, könnte es teuer werden für den Bundesliga-Aufsteiger. Denn den Spielern winken laut einem Medienbericht Bonuszahlungen, die insgesamt in einen hohen Millionenbereich gehen können.

Vor einigen Jahren noch konnte man als Spieler beim FC Schalke 04 hohe Millionengehälter einstreichen und richtig gut verdienen, mittlerweile wurde das Gehaltsniveau deutlich nach unten angepasst, der Abstieg im letzten Jahr trug sein Übriges dazu bei. Um Spielern dennoch einen Wechsel nach Gelsenkirchen schmackhaft zu machen, ging man dazu über, neben einem soliden Grundgehalt auch satte Sieg- beziehungsweise Punkteprämien auszuloben.

Wie "Bild" berichtet, kommen zu den Gehältern, die im Mittel in der Bundesliga nun bei 800.000 bis 1,2 Millionen Euro liegen sollen, im Falle einer guten Saison mit 44 Punkten und dem damit verbundenen sicheren Klassenerhalt Bonus-Zahlungen von bis zu 300.000 Euro - pro Spieler.

Heißt: Davon ausgehend, dass der aktuell extrem aufgeblähte Kader mit über 30 Akteuren noch auf ein Normalmaß mit ungefähr 25 Profis reduziert wird, wären das allein 7,5 Millionen Euro (300.000 x 25). Geht es sogar noch weiter bergauf und Schalke spielt überraschend sogar um Europa mit, dürfte sich der Betrag noch einmal deutlich erhöhen.

Gehaltsranking beim FC Schalke 04 könnte sich verändern

Andererseits würde der Erfolg natürlich auch Einnahmen an anderen Stellne generieren. Der Segen dürfte den sprichwörtlichen Fluch in diesem Fall also wohl übertreffen.

Ohnehin hofft man in Gelsenkirchen, in naher Zukunft weitere Gelder freizumachen. Dazu gehört unter anderem der angedachte Verkauf von Amine Harit und Ozan Kabak. Die beiden Top-Verdiener sollen nicht nur hohe Ablösen einbringen, sondern auch den Gehaltsetat deutlich entlasten.

Wie "Bild" zudem enthüllte, steht das Duo nämlich mit 5 Millionen Euro (Harit) und 3,5 Millionen Euro (Kabak) Jahressalär ganz oben in der Gehaltspyramide des Klubs. Finden die beiden einen Käufer, wären Ralf Fährmann und Simon Terodde fortan die Führunden im Gehaltsranking mit "nur noch" 1,6 Millionen Euro. .