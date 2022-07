BVB kassiert mit neuem Sponsor-Paket ab

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Auf den Trikots des BVB ist künftig ein neuer Sponsor zu sehen

Frisches Geld für Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund: Nachdem der Automobilkonzern Opel seine Zusammenarbeit mit dem BVB nicht verlängert hatte, wurde ein neuer Ärmelsponsor gesucht. Nun gab der Revierklub den neuen Sponsor-Deal bekannt.

Der Paket- und Expressdienst GLS Germany weitet seine Partnerschaft bei Borussia Dortmund aus. Seit Juli 2021 ist das Unternehmen bereits als "Champion Partner" eingebunden und präsentierte sich in diesem Zuge in Pokalwettbewerben als Sponsor auf dem Trikotärmel des BVB. Ab sofort wirbt das Logistikunternehmen auch in der Bundesliga. Dort war seit 2017 stets der Opel-Blitz zu sehen.

Wie der BVB mitteilte, schließt die Logo-Präsenz von GLS zudem den kompletten Jugend- und Nachwuchsbereich sowie die Frauenmannschaften ein.

"Wir blicken gespannt auf die zukünftige Intensivierung der Zusammenarbeit mit einem Partner, der in seiner Branche mutig und unkonventionell angreift und nicht nur darauf aus ist, bereits Erreichtes zu verteidigen", kommentierte Geschäftsführer Carsten Cramer: "Das erste Jahr unserer Partnerschaft war geprägt von kameradschaftlicher Zusammenarbeit und einer Vielzahl von Projekten, denen wir auch in der neuen Saison nachgehen wollen, um die Partnerschaft noch mehr als bislang mit Leben zu füllen."

BVB lässt sich Sponsoring einiges kosten

Laut GLS-Marketingdirektor Jascha Waffender ist ein "Sponsoring-Engagement dieser Größenordnung" zwar "Neuland, aber die beeindruckenden Ergebnisse in vielen Bereichen haben unsere Erwartungen übertroffen".

Wie viel Geld das Unternehmen ab sofort jährlich an den BVB überweist, geht aus der Mitteilung des Klubs nicht hervor. "Ruhr Nachrichten" zufolge lässt sich Borussia Dortmund die Werbung auf dem Trikot aber jährlich weitere fünf Millionen Euro kosten.

Da die neue Zusammenarbeit zum Verkaufsstart der Trikots für die Saison 2022/23 noch nicht beschlossen war, haben Fans des BVB nun nachträglich noch die Möglichkeit, ihr Trikot mit dem Logo des Unternehmens beflocken zu lassen. Bei Neu-Käufen haben die Fans die Wahl, ob das Logo auf dem Ärmel aufgedruckt sein soll oder nicht.