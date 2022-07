Neymar kontert Meunier-Kritik

unknown

Neymar konterte die Kritik von Ex-Mitspieler Thomas Meunier

Von 2017 bis 2020 spielen Neymar und Thomas Meunier bei Paris Saint-Germain zusammen. Nun lieferten sich der brasilianische Superstar und der Profi vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund einen kleinen verbalen Schlagabtausch.

In einem "kicker"-Interview hatte Meunier den Wechsel Neymars vom FC Barcelona zu PSG kritisiert. "Ich muss gestehen, dass ich ein riesiger Neymar-Fan war, als er noch in Barcelona gespielt hat. In Paris allerdings hat er aus meiner Sicht seine Magie etwas verloren", sagte der Belgier.

Als künftiger Mitspieler sei der Rechtsverteidiger zwar von dem Transfer begeistert gewesen, "aber aus der Sicht des Fußball-Romantikers, der ich eben auch bin: Neymar gehört zu Barca, Messi genauso, und Sergio Ramos zu Real", so Meunier.

Diese Kritik wollte Neymar nicht auf sich sitzen lassen. Unter einem Post der Instagram-Seite "vocesabiafutebol", der sich auf die Meunier-Zitate bezieht, bezog der Brasilianer Stellung und schrieb: "Dieser Junge redet zu viel." Die Aussage versah er mit einem lachenden Emoji.

PSG lockt die Superstars an

Neymar wechselte im Sommer 2017 für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain. Im vergangenen Jahr folgte Lionel Messi seinem ehemaligen Teamkollegen zum französischen Hauptstadtklub. Auch Sergio Ramos schloss sich im vergangenen Sommer nach 16 Jahren bei Real Madrid PSG an.

Meunier wechselte 2016 vom FC Brügge nach Paris. Für die Franzosen bestritt der Abwehrspieler 128 Pflichtspiele, in denen er 13 Tore erzielte und 22 weitere Treffer vorbereitete.

Seit 2020 läuft Meunier für Borussia Dortmund auf. Seitdem hat der Nationalspieler 59 Pflichtspiele für den Revierklub absolviert (drei Tore, sieben Vorlagen). Sein Vertrag bei den Schwarz-Gelben ist noch bis Ende Juni 2024 datiert.