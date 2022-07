Schalker Aufstiegsheld in England gehandelt

IMAGO/Tim Rehbein/RHR-FOTO

Darko Churlinov (o.) spielte auf Leihbasis beim FC Schalke 04

Nachdem sich der FC Schalke 04 eine Weiterverpflichtung von Darko Churlinov nicht leisten konnte, kehrte der Aufstiegsheld zum VfB Stuttgart zurück. Allerdings könnte es den 22 Jahre alten Offensivspieler nun auf die Insel ziehen.

Aufstiegsheld beim FC Schalke 04, Pokal-Retter beim VfB Stuttgart: Darko Churlinov sorgte in den letzten Wochen und Monaten durchaus für Furore im deutschen Fußball.

Nachdem die Königsblauen auch dank seiner starken Leistungen in der abgelaufenen Saison die direkte Rückkehr aus der 2. Bundesliga ins Oberhaus schafften, bewahrte er seinen schwäbischen Stammverein in der ersten Runde des DFB-Pokals an diesem Wochenende vor einem bitteren Rückschlag.

Beim 1:0 im Auswärtsspiel gegen Dynamo Dresden erzielte der Nordmazedonier den einzigen Treffer für den VfB.

VfB Stuttgart: Interesse aus England an Darko Churlinov

Dennoch ist weiterhin unklar, ob Churlinov weiter im Trikot mit dem roten Brustring aufläuft.

Das Kapitel Schalke ist für den Youngster laut Stuttgarts Sportdirektor Sven Mislintat zwar definitiv abgeschlossen. Ein Wechsel Churlinovs soll im Ländle aber generell (noch) nicht vom Tisch sein.

Laut "Bild" bemüht sich nämlich der englische Zweitligist FC Burnley um die Dienste des umworbenen Profis.

Demnach habe der Klub bereits Kontakt zum VfB aufgenommen. Anfang der kommenden Woche soll intern die Entscheidung fallen, ob man zu einem Verkauf bereit ist.

Zu teuer für den FC Schalke 04

Im Falle einer Zustimmung zu dem Deal winnkt den Stuttgartern ein warmer Geldregen.

Zu Schalke hätte Churlinov für vergleichsweise günstige drei Millionen Euro wechseln können. Diesen Betrag konnten die klammen Knappen jedoch nicht aufbringen.

Burnley hingegen soll im Fall einer Churlinov-Verpflichtung wohl richtig bluten. Mindestens fünf Millionen Euro soll die Ablösesumme betragen, so "Bild". Eine erneute Leihe sei "ausgeschlossen", heißt es.