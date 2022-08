Lookman verlässt RB Leipzig Richtung Bergamo

Ademola Lookman verlässt RB Leipzig und wechselt mit sofortiger Wirkung fest zu Atalanta Bergamo in die italienische Serie A.

Das teilte der sächsische Bundesligist am Donnerstagabend mit. Über weitere Inhalte des Transfers gab es zunächst keine Informationen.

In der abgelaufenen Saison war der 23 Jahre alte Offensivspieler an Leicester City ausgeliehen. Für den Klub aus der Premier League erzielte er in 42 Partien acht Tore und bereitete weitere fünf Treffer vor.

Bei den Leipzigern absolvierte der Stürmer insgesamt 24 Pflichtspiele.