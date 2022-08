Ronaldo zum BVB? Fans starten irre CR7-Aktion

IMAGO/Phil Oldham/Shutterstock

Cristiano Ronaldo will Manchester United wohl in diesem Sommer noch verlassen

Kein Geringerer als Cristiano Ronaldo wird in den Weiten des Internets seit einiger Zeit immer wieder mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Der BVB wird als potenzieller Arbeitgeber für CR7 gehandelt, suchen die Westfalen nach der Hodenkrebs-Diagnose von Sébastien Haller doch noch einen neuen Stürmer. Obwohl Ronaldo alleine aus finanziellen Gründen für den BVB wohl nicht darstellbar ist, treibt das irre Gerücht immer kuriosere Blüten.

Von Dortmunder Fans wurde mittlerweile sogar eine Crowdfunding-Aktion gestartet, die sich doch tatsächlich den Transfer des 37-jährigen Superstars zum Ziel gesetzt hat.

Nicht weniger als 40 Millionen Euro will der Crowdfunding-Initiator Michael Burschik mit seiner Aktion "CR7 zum BVB" auf der Plattform "startnext" generieren, um den unmöglich erscheinenden Transfer des fünfmaligen Weltfußballers zu Borussia Dortmund zu realisieren.

Ronaldo pocht auf Manchester-Abschied

"Liebe Fans der Bundesliga und vom BVB, die schlimme Diagnose von Sébastian Haller zwingt Borussia Dortmund dazu im Sturm nachzurüsten. Aufgrund der Situation in Manchester ergibt sich die einmalige Gelegenheit den 5-maligen Weltfußballer des Jahres in die Bundesliga zu holen. Unterstützt uns, damit dieser Traum wahr wird und wir Cristiano Ronaldo jede Woche in der Bundesliga spielen sehen", so die Aufforderung des Gründers der Fan-Initiative.

Der portugiesische Starspieler strebt nach der verpassten Champions-League-Qualifikation von Manchester United einen erneuten Vereinswechsel an. Auch der FC Bayern soll sich zuvor schon mit der Personalie befasst haben, die Idee eines Ronaldo-Transfers dann aber ebenfalls aufgrund der exorbitanten Gehaltsforderungen Ronaldos schnell verworfen haben.

Übrigens: Von den angepeilten 40 Millionen Euro ist die Crowdfunding-Initiative am Samstagmittag noch ein gutes Stück weit entfernt. Zuletzt lag die gespendete Summe dem Portal zufolge bei 10.690 Euro von 14 Unterstützern.