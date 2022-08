Haaland nach Doppelpack: "Ich vermisse Dortmund"

IMAGO/Andy Rowland

Erling Haaland schnürte bei seinem Premier-League-Debüt einen Doppelpack

Ex-BVB-Star Erling Haaland hat mit einem Doppelpack im Spiel bei West Ham United einen furiosen Einstand in der Premier League hingelegt. In seinem ersten Meisterschaftsspiel für Manchester City erzielte der Stürmerstar beide Tore zum 2:0-Erfolg in London. Nach der Partie fand der Norweger auch ein paar Worte über seinen ehemaligen Klub Borussia Dortmund.

Nachdem sich der 22-Jährige gerade zum Matchwinner für die Cityzens gegen West Ham geballert hatte, wurde er am "Sky"-Mikrofon auch noch zu seinem vorherigen Verein befragt, der am Samstagabend vor heimischem Publikum mit 1:0 gegen Bayer Leverkusen gewonnen hatte.

"Es war schön, den Sieg zu sehen. Die Stimmung im Fernsehen klang wirklich gut. Ich vermisse Dortmund, es war eine fantastische Zeit. Ich wünsche dem BVB alles Gute", meinte Haaland, der in seiner zweieinhalbjährigen Zeit beim BVB zum internationalen Topstürmer aufgestiegen war.

Haaland hat noch Kontakt zu den alten BVB-Kollegen

In diesem Sommer war die norwegische Tormaschine auf die Insel zu ManCity gewechselt, hat laut eigener Aussage aber weiter persönliche Beziehungen zu seinen früheren Mannschaftskameraden im Ruhrgebiet.

"Ich habe immer noch Kontakt zu den alten Teamkollegen, sie sind alle großartig. Wie Sie sehen: Ich lächle jetzt, weil es mir sehr viel bedeutet", so Haaland im TV-Interview nach seinen ersten beiden Toren in der Premier League.

In England will der Stürmerstar ähnlich schnell Fuß fassen und hervorstechen wie einst zu seiner Anfangszeit in Deutschland und der Bundesliga. Für Borussia Dortmund hatte Haaland im Frühjahr 2020 sieben Tore in seinen ersten drei Meisterschaftsspielen für die Schwarz-Gelben erzielt und wurde auf Anhieb zum gefeierten Publikumsliebling beim BVB.

In Summe kam Haaland auf 62 Tore in 67 Bundesliga-Spielen für die Westfalen. In der Champions League waren es 15 Tore in 13 Begegnungen.