Hier läuft Eintracht vs. Real Madrid live im TV

IMAGO/Revierfoto

Eintracht Frankfurt will den Supercup gewinnen

In der finnischen Hauptstadt Helsinki spielt Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt am Mittwochabend um den nächsten internationalen Titel. Nach dem furiosen Triumph in der Europa League vor zweieinhalb Monaten duelliert sich die SGE ab 21 Uhr mit Champions-League-Sieger Real Madrid um den europäischen Super Cup. Wo läuft das Spiel live im TV und Stream?

Aus deutscher Sicht war es bisher nur dem FC Bayern vorbehalten, diesen weiteren europäischen Vereinspokal zu gewinnen. 2013 und 2020 holten sich die Münchner als jeweils amtierender Champions-League-Gewinner den Super Cup.

1972 wurde der Pokal zum ersten Mal ausgespielt und seitdem in nahezu jedem Jahr vergeben. Rekordsieger des Wettbewerbs sind der AC Mailand sowie der FC Barcelona mit jeweils fünf Triumphen. Real Madrid kann mit einem Sieg gegen die Eintracht aufschließen, holte sich den UEFA Super Cup in den Jahren 2002, 2013, 2016 und 2017.

Trotz der klar verteilten Außenseiterrolle strebt Eintracht Frankfurt am Mittwochabend im Olympiastadion von Helsinki einen Sieg an. Nach der bitteren 1:6-Klatsche zum Bundesliga-Start gegen den FC Bayern hatte Cheftrainer Oliver Glasner unterstrichen, gegen Real Madrid trotzdem voll auf Sieg spielen zu wollen. Im "ZDF" stellte Glasner klar: "Wir wollen diesen Titel nach Frankfurt holen."

Real Madrid und Eintracht Frankfurt treffen dabei zum ersten Mal seit 62 Jahren in einem Pflichtspiel aufeinander. 1960 spielten die beiden Traditionsvereine im Finale des Europapokals der Landesmeister den Gewinner des Henkelpotts aus. Damals siegten die Königlichen fulminant mit 7:3.

Super Cup: Hier läuft Real Madrid vs. Eintracht Frankfurt live im TV