BVB-Paukenschlag! Präsident Rauball vor Rückzug

Thomas Bielefeld via www.imago-images.de

Reinhard Rauball will Ende des Jahres sein Amt niederlegen

Reinhard Rauball ist beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund eine Institution. Der Vereinspräsident, der sich derzeit in seiner dritten Amtszeit beim BVB befindet, steht dem Klub mittlerweile seit insgesamt 23 Jahren vor. Am Ende des Jahres soll nun Schluss sein, wie der Verein am Dienstag offiziell mitteilte.

Rauball wird im November dieses Jahres, wenn die jährliche Mitgliederversammlung stattfinden wird, nicht mehr als BVB-Präsident kandidieren und seinen Posten damit zur Verfügung stellen. Die Dortmunder gaben die Entscheidung des 75-Jährigen auf ihrer Vereinshomepage bekannt.

"Ich bin in jeder Minute meiner Amtszeit stolz gewesen, Präsident dieses großartigen Vereins sein zu dürfen. 23 Jahre lang habe ich dieses Amt mit viel Herzblut ausgefüllt. Borussia Dortmund mit all den Abteilungen und Facetten unseres Vereins war immer ein prägender Bestandteil meines Lebens, ist es nach wie vor und wird es immer sein. Es erfüllt mich mit großer Freude, dass ich gleich drei Mal die Ehre hatte, meiner Borussia, die so tief in die Gesellschaft hineinwirkt, als Präsident dienen und daran mitwirken zu können, sie aus schwierigen Situationen zu führen", wurde der Jurist auf der BVB-Homepage zitiert.

Zwischen 1979 und 1982, zwischen 1984 und 1986 sowie seit 2004 bekleidet Rauball das Amt des Präsidenten bei den Schwarz-Gelben, führte sie in den 2000er-Jahren durch die Fast-Insolvenz zurück in die Spitze des Landes.

Würdigung von BVB-Geschäftsführer Watzke

Für seine letzten knapp drei Monate als oberster BVB-Repräsentant kündigte Rauball weiterhin volles Engagement an: "Ich versichere ihnen schon heute, dass ich bis zum letzten Tag meiner Amtszeit und selbstverständlich auch im Anschluss daran alles in meiner Macht Stehende zum Wohle unseres Vereins tun werde."

In dem Pressestatement des Vereins würdigte Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke den gebürtigen Northeimer als herausragende Figur in der Geschichte des BVB: "Seine Bereitschaft, sich in der existenziellsten Krise unseres Klubs im Jahr 2004 erneut für das Amt des Präsidenten zur Verfügung zu stellen, bildete das Fundament für alles, was daran anschließend und bis heute beim BVB entstanden ist. Persönlich verbindet Reinhard Rauball und mich ein ganz außergewöhnliches, fast schon einzigartiges Vertrauensverhältnis."

Während Rauballs dritter Amtszeit als Präsident gewann Borussia Dortmund zwei Meisterschaften, holte drei Mal den DFB-Pokal und stand 2013 im Finale der Champions League.