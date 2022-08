So reagierte Mané auf Lewandowskis Barca-Wechsel

IMAGO/Siu Lau

Wechselte vom FC Bayern zum FC Barcelona: Robert Lewandowski

Nach acht erfolgreichen Jahren ist Robert Lewandowski in diesem Sommer vom FC Bayern abgewandert und zum FC Barcelona gewechselt. Sadio Mané soll den Abgang in der Münchner Offensive auffangen. Der Senegalese hat mit Verständnis auf den Transfer des polnischen Nationalspielers reagiert.

"Wir haben länger gesprochen, ja", verriet Lewandowski über seinen Austausch mit Mané im Podcast "Die Bayern-Woche" von "Sport1": "Er hat gesagt, dass er mich versteht. Seine Situation war eigentlich genau gleich wie bei ihm. Ich bin nur ein paar Jahre älter und habe eine Familie."

Während sich der Weltfußballer in der laufenden Transferperiode vom FC Bayern in Richtung Barca verabschiedet hat, zog es Mané vom FC Liverpool nach München.

Der 30-Jährige habe "genau verstanden, was ich im Kopf hatte", erklärte Lewandowski. "Er meinte, er findet es schade. Aber er hat mich verstanden, weil er auch eine neue Challenge brauchte", sagte der Barca-Neuzugang, der bei seinem Debüt in der Primera División ohne eigenen Treffer blieb.

Lewandowski sucht neue Herausforderung

Zuletzt hatte Lewandowski in einem Interview mit "meczyki.pl" verraten, "schon immer" in La Liga habe spielen zu wollen. "Zwölf Jahre in Deutschland sind eine lange Zeit. Ich habe in der Bundesliga alles erreicht. Ich wollte nicht in ein paar Jahren vor dem Spiegel stehen und mich fragen: 'Warum hast du es nicht probiert?'", begründete der Angreifer seinen Wechselwunsch.

Nach einem monatelangen Transfer-Theater bekam Lewandowski letztlich seinen Willen. Der FC Bayern erhielt im Gegenzug rund 45 Millionen Euro Ablöse von den Katalanen.

Einen direkten Nachfolger wird der deutsche Rekordmeister in diesem Sommer wohl nicht mehr verpflichten. Vielmehr sollen Mané sowie Serge Gnabry, Kingsley Coman, Jamal Musiala, Leroy Sané oder Thomas Müller den Abgang Lewandowskis gemeinsam kompensieren.