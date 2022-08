BVB-Kapitän Reus gegen Playoffs in der Bundesliga

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

BVB-Profi Marco Reus spricht sich gegen Playoffs in der Bundesliga aus

Kapitän Marco Reus von Borussia Dortmund hat sich trotz der Dominanz des FC Bayern München gegen eine Einführung von Fußball-Playoffs ausgesprochen.

"Ich bin eigentlich schon Fan davon, dass es so bleibt, wie es ist. Wenn eine Mannschaft nach 34 Spieltagen oben steht, hat sie es auch verdient, Meister zu werden", sagte Reus im "OMR Podcast".

Die Münchner peilen in dieser Saison ihren elften Meistertitel in Folge an. Daher war zuletzt über die Einführung von Playoffs diskutiert worden. "Man sollte Spieler und Vereine mit einbeziehen in die Entscheidungen", sagte Nationalspieler Reus.