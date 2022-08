Matthäus: Darum ist der BVB Bayern-Verfolger Nummer eins

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Dem BVB traut Lothar Matthäus in diesem Jahr einiges zu

Der BVB ist neben dem FC Bayern der einzige Bundesligist, der seine ersten beiden Saisonspiele gewinnen konnte. Das sagt zwar noch nichts aus, doch die Art und Weise, wie sich die Schwarz-Gelben gegen Leverkusen und Freiburg präsentierten, hat Eindruck hinterlassen. Unter anderem bei Lothar Matthäus, der den Dortmundern in diesem Jahr einiges zutraut.

Er glaube, dass in der Dortmunder Mannschaft in diesem Jahr endlich die in der Vergangenheit so oft geforderte Mentalität steckt, sagte Matthäus am Sonntag bei "Sky 90".

Als Beispiel nannte er die Partie am ersten Spieltag gegen Bayer Leverkusen. "Das war kein schönes Spiel, aber da haben alle dagegen gehalten", lobte der Rekordnationalspieler die Einstellung der Dortmund bei dem knappen 1:0-Arbeitssieg gegen die Werkself.

Mit Nico Schlotterbeck, Niklas Süle und Salih Özcan habe der BVB zudem einige "Mentalitätsspieler" verpflichtet. Eine Kategorie, in die für Matthäus auch Jude Bellingham und Donyell Malen gehören. Malen etwa spiele in dieser Saison anders als im Vorjahr, "mit mehr Selbstvertrauen", urteilte Matthäus, der erklärte: "Ich traue den Dortmundern etwas zu."

Matthäus: BVB ist Bayern-Verfolger Nummer eins

Wie viel er Borussia Dortmund am Ende zutraut, konnte bzw. wollte Matthäus nicht verraten. Dafür sagte er: "Wenn überhaupt von Verfolgern gesprochen werden kann, denke ich, dass Dortmund der Verfolger Nummer eins der Bayern ist. Weil sie noch einiges nachzulegen haben."

Gut gelöst hat der BVB in den Augen des Rekordnationalspielers die eigentlich unlösbare Haller-Situation. Mit der Last-Minute-Verpflichtung von Anthony Modeste habe man "einen guten Kompromiss gefunden. Da hat man jemanden, von dem man weiß, der macht seine Tore", lobte Matthäus.

Insgesamt habe sich bei Borussia Dortmund in diesem Jahr "einiges geändert, was ich in den letzten zwei Jahren nicht unbedingt gesehen habe", hob der "Sky"-Experte die Entwicklung der Schwarz-Gelben hervor.