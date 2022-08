Brisante Spekulationen um Rose-Wechsel zu RB Leipzig

IMAGO/osnapix

Ex-BVB-Coach Marco Rose ein Kandidat bei RB Leipzig?

RB Leipzig ist in der neuen Saison noch sieglos. Die Geduld mit Trainer Domenico Tedesco soll nach dem enttäuschenden Start nicht unendlich sein. Als möglicher Nachfolger wird ausgerechnet der ehemalige BVB-Coach Marco Rose gehandelt.

3:5 im Supercup gegen den FC Bayern, 1:1 zum Bundesliga-Auftakt beim VfB Stuttgart, 2:2 am zweiten Spieltag gegen den 1. FC Köln: Der Saisonstart von RB Leipzig ging kräftig in die Hose.

"Wir haben erwartet, dass wir die beiden Spiele gewinnen. Das muss mit dem Kader unser Anspruch sein", sagte Geschäftsführer Oliver Mintzlaff mit Blick auf die Duelle mit Stuttgart und Köln ungewohnt deutlich bei "Sky".

Er sprach von einem "beschissenen Start", die Restverteidigung sei gar "nicht Bundesliga-tauglich" gewesen, polterte der RB-Boss und warf der Mannschaft vor, gegen Köln nur "95 Prozent" gegeben zu haben.

Trainer Domenico Tedesco nahm Mintzlaff in die Pflicht: "Er wird die richtigen Schlüsse draus ziehen und dann heißt es, die Dinge deutlich besser machen."

RB Leipzig: Wenig Geduld mit Domenico Tedesco?

Sollte es nicht zeitnah zu einer Leistungsexplosion kommen, könnte Tedescos Job schon frühzeitig in Gefahr geraten. Das schreibt der Journalist Tobias Holtkamp in seiner "Sport1"-Kolumne.

In Leipzig werde demnach "getuschelt", dass die Klub-Führung in dieser Saison nicht so viel Geduld mit ihrem Chefcoach habe wie im vergangenen Jahr, als Jesse Marsch nach einem schwachen Start erst im Dezember seinen Hut nehmen musste.

Nach einem kurzen Interimsengagement des damaligen Co-Trainers Achim Beierlorzer übernahm dann Tedesco - und führte Leipzig in einer überragenden Rückrunde noch in die Champions League, ins Halbfinale der Europa League sowie zum DFB-Pokalsieg.

Ex-BVB-Coach Marco Rose zu RB Leipzig?

Aktuell ist von dieser Herrlichkeit aber nicht mehr viel übrig - und Tedescos Stuhl wackelt bald womöglich bereits.

Eine spektakuläre Nachfolge-Lösung bringt Holtkamp ebenfalls ins Gespräch: Marco Rose, seines Zeichens ehemaliger Cheftrainer von Borussia Dortmund, könne die Sachsen übernehmen, spekuliert der Journalist.

Er habe "den Bullen-Kosmos und die RB-Spielidee nicht nur komplett verinnerlicht, sondern in Salzburg auch schon über Jahre erfolgreich gelehrt", so Holtkamp.

Auf dem Markt wäre Rose: Seit seiner Entlassung beim BVB im Mai ist der 45-jährige gebürtige Leipziger vereinslos.