Nächster Top-Klub steigt in Meunier-Poker ein

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Gabriel Boia

Verlässt Thomas Meunier den BVB noch in diesem Sommer?

Die Transfergerüchte um Thomas Meunier von Borussia Dortmund nehmen an Fahrt auf. Mittlerweile ist angeblich ein weiterer Top-Klub in das Werben um den Rechtsverteidiger des BVB eingestiegen.

Etwas kurios ist es schon, dass ausgerechnet BVB-Verteidiger Thomas Meunier derzeit als ganz heißes Eisen auf dem Transfermarkt gehandelt wird. Der 30-jährige Belgier, der seit seinem Wechsel nach Dortmund im Sommer 2020 nie den endgültigen Durchbruch auf der Rechtsverteidiger-Position schaffte, wird laut neuesten Medienberichten von gleich von zwei Spitzenvereinen umworben.

Nachdem zuletzt vor allem über einen Wechsel zum FC Barcelona - und dabei teils gleichzeitig auch über ein Tauschgeschäft mit Sergino Dest - berichtet wurde, ist nun ein Transfer in die Premier League Thema.

Dort sucht nämlich Englands Rekordmeister Manchester United händeringend nach Verstärkungen, nachdem die Red Devils mit zwei Niederlagen gegen schwächere Teams in die Saison gestartet waren. Nach Informationen des "Telegraph" haben die United-Bosse daher die Fühler nach Meunier ausgestreckt, der in dieser Saison im DFB-Pokal und der Liga in jedem Spiel von Beginn an ran durfte.

Demnach planen die Verantwortlichen des Manchester-Klubs, Meunier noch bis Ende des Transferfensters am 1. September unter Vertrag zu nehmen. Noch gibt es allerdings kein Angebot für den belgischen Abwehrspieler, der nicht das erste Mal beim englischen Rekordmeister auf dem Radar ist.

BVB: Manchester United beobachtet Meunier-Poker

Möglicherweise will man von Seiten der Red Devils noch abwarten, wie die Verhandlungen mit dem FC Barcelona weiter verlaufen. Die "Sport Bild" berichtete zuletzt, dass Barca bereit sei, zehn Millionen Euro für den Belgier auszugeben, der BVB allerdings auf 15 Millionen Euro poche. Denkbar also, dass am Ende der zahlungskräftigere Klub aus England das Rennen macht.

Im "Telegraph" heißt es weiter, dass Meunier schon Mitte 2019 Thema war, als man sich dann aber am Ende für Aaron Wan-Bissaka entschied und für ihn 55 Millionen Euro an Crystal Palace überwies. Dieser saß zuletzt allerdings nur bei United auf der Ersatzbank und soll angeblich für einen Bruchteil des damaligen Geldes zu Crystal Palace zurückkehren. Zwölf Millionen Euro Ablöse sind im Gespräch.

Würde der Transfer über die Bühne gehen, wäre ein Großteil der möglichen Ablöse für Meunier bereits wieder in die Kassen gespült.

Meunier stand beim BVB in den letzten zwei Jahren zwar immer wieder im Zentrum der Kritik, wartet aber mit über 60 Pflichtspiel-Einsätzen für die Schwarz-Gelben auf. Zuvor spielte er bei Paris Saint-Germain ebenfalls auf höchstem Niveau und blickt bereits auf über 60 Einsätze im Europapokal zurück.