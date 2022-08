Stürmer von RB Leipzig ein Kandidat bei Gladbach?

IMAGO/Christian Schroedter

Wechselt Alexander Sörloth von RB Leipzig nach Gladbach?

Bis zum Ende des Transferfensters könnte sich bei RB Leipzig personell noch etwas tun. Nach der Rückkehr von Timo Werner wird ein anderer Stürmer unter anderem mit Borussia Mönchengladbach in Verbindung gebracht.

Es handelt sich um Alexander Sörloth, der bei den Sachsen keine Aussicht auf Einsatzzeiten mehr hat. Gladbach möchte offenbar seine Offensive neben Alassane Pléa und Marcus Thuram weiter in der Breite verstärken.

Wie "Bild" berichtet, soll es bereits losen Kontakt zwischen Sörloth und und der Borussia geben. Eine konkrete Anfrage für den 26 Jahre alten Angreifer liegt RB demnach aber noch nicht vor.

Interessenten für Sörloth soll es auch in der Türkei geben, wo er in der Saison 2019/2020 auf Leihbasis bei Trabzonspor in 49 Pflichtspielen satte 31 Treffer erzielte. In die SüperLig will Sörloth aber dem Bericht zufolge nicht zurück.

Keine Perspektive bei RB Leipzig

Klar ist, dass RB Leipzig nicht mehr mit dem Norweger plant - und das, obwohl der Klub im Sommer 2020 immerhin 20 Millionen Euro für ihn an Crystal Palace überwies.

Sörloth wurde damals gar mit Landsmann Erling Haaland verglichen. Den Durchbruch in der Bundesliga schaffte er aber nicht. Die vergangene Spielzeit verbrachte der 1,95-Meter-Mann als Leihspieler bei Real Sociedad in Spanien und erzielte dort acht Treffer in 44 Pflichtspielen.

Mit André Silva und dem aktuell verletzten Yussuf Poulsen standen bereits zwei andere Mittelstürmer in der RB-Hierarchie vor Sörloth.

Spätestens mit der Verpflichtung von Rückkehrer Timo Werner vom FC Chelsea machten die Leipziger dann deutlich, dass sie nicht mehr mit ihm planen.

Sörloths Bilanz im Trikot von RB Leipzig ist äußerst überschaubar: In 29 Bundesligaspielen gelangen ihm lediglich fünf Tore. Einen Treffer erzielte er in vier Champions-League-Partien. Hinzu kommen vier Einsätze im DFB-Pokal ohne Torerfolg.