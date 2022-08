BVB sucht neuen Stürmer - mehrere Kandidaten?

IMAGO/Thomas Bielefeld

Neuer Stürmer für die U23 des BVB gesucht

Nach dem Abgang von Torjäger Bradley Fink zum FC Basel ist Borussia Dortmund auf der Suche nach einem adäquaten Ersatz für seine U23. Es gibt offenbar gleich mehrere Kandidaten beim BVB.

Das berichten die "Ruhr Nachrichten". Demnach weisen alle potenziellen Neuzugang ein ähnliches Spielerprofil auf, wie es auch Bradley Fink beim BVB tat. Sein Nachfolger ebenfalls möglichst groß, kopfball- und zweikampfstark sein.

Der Klub habe sich zuletzt bereits auf den Abgang des Angreifers vorbereitet, heißt es. Die Suche nach einem Nachfolger werde nun intensiviert.

BVB II mit durchwachsenem Saisonstart

In der aktuellen Saison hinterlässt Fink in der Zweitvertretung des BVB allerdings keine allzu große Lücke. In vier Partien in der 3. Liga erzielte er lediglich ein Tor.

Überhaupt erlebte die Dortmunder U23 einen durchwachsenden Saisonstart und hat nach vier Spieltagen erst vier Punkte auf dem Konto. In der vergangenen Saison hatte man als Aufsteiger einen guten neunten Tabellenplatz erreicht.

Über genug Geld für einen neuen Angreifer sollte der BVB verfügen. Basel war bereit, für Fink tief in die Tasche zu greifen. Laut einem Bericht des "kicker" erhält der BVB eine Ablöse von über einer Million Euro.

Rückkehr in die Heimat für Bradley Fink

Fink, der auch die britische Staatsbürgerschaft besitzt, ist Schweizer U19-Nationalspieler und kehrt nun, nachdem er vor seiner Zeit beim BVB in der Jugend des FC Luzern aktiv war, in seine Heimat zurück.

In Basel hat Fink einen Vertrag bis 2026 unterschrieben, mit Option für ein weiteres Jahr.

Der Stürmer hatte in der U19 des BVB in der vergangenen Saison für Furore gesorgt. In 31 Spielen erzielte er 35 Tore und empfahl sich so für höhere Aufgaben.

Einen großen Anteil hatte er am erstmaligen erreichen des Viertelfinals in der Youth League, das die U19 des BVB aber letztendlich mit 0:1 gegen Atlético Madrid verlor.