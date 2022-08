Großkreutz läuft kurzfristig gegen den BVB auf

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Kevin Großkreutz wirkte im Juli bei einem Legendenspiel für den BVB mit

Kevin Großkreutz feierte mit dem BVB unter anderem zwei Deutsche Meisterschaften sowie den DFB-Pokalsieg 2012 und den Einzug ins Champions-League-Endspiel 2013. Jetzt tritt der mittlerweile 34-Jährige gegen(!) den BVB an. In einem Testspiel mit seinem aktuellen Klub TuS Bövinghausen.

Mit dem Dortmunder Vorstadtklub, für den der ehemalige Nationalspieler seit 2021 aufläuft, legte Großkreutz einen starken Saisonstart hin. In der Oberliga Westfalen feierte der TuS Bövinghausen als Aufsteiger bisher zwei Siege in zwei Spielen, zuletzt am Sonntag im Stadtderby gegen den ASC 09 Dortmund.

Ebendieser Klub aus Dortmund-Aplerbeck sollte eigentlich im Laufe der neuen Woche gegen die U23 des BVB zu einem Testspiel antreten, soll nach Informationen der "Ruhr Nachrichten" aufgrund von Verletzungssorgen mittlerweile aber abgesagt haben.

Ex-BVB-Star erzielte Tor im Dortmunder Stadtderby

Wie die Zeitung weiter berichtet, soll der Großkreutz-Klub direkt eingesprungen sein und sich mit der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund zum Testspiel verabredet haben. Wie es heißt, soll die Partie zwischen dem BVB II und Bövinghausen bereits am kommenden Dienstag ab 18 Uhr starten.

Der Drittligist und der Fünftligist treffen dann auf dem Trainingsgelände der Schwarz-Gelben in Dortmund-Brackel aufeinander. Mit dabei wird dann wohl auch Kevin Großkreutz sein, der einst seine erfolgreichste Zeit als aktiver Profi-Fußballer mit dem BVB erlebte.

Noch am letzten Sonntag sich hatte der Weltmeister von 2014 als Torschütze zum zwischenzeitlichen 1:1 in den Spielberichtsbogen eingetragen.

Als Profi in der ersten und zweiten Bundesliga bestritt Großkreutz über 200 Spiele für den BVB, den VfB Stuttgart sowie den SV Darmstadt 98. Seinen Rücktritt aus dem Profisport hatte der Allrounder schließlich 2020 bekanntgegeben.

Ende Juli stand Großkreutz noch neben weiteren Klubikonen wie Leonardo Dedé, Lukasz Piszczek oder Roman Weidenweller in einem Legendenspiel für den BVB auf dem Rasen.