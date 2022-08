Rettet sich Köln nach Europa? Hier läuft die Partie live

IMAGO/osnapix

Steffen Baumgart will mit seinem 1. FC Köln die Wende schaffen

Riesengroß war die Ernüchterung, nachdem der 1. FC Köln am vergangenen Donnerstag das Playoff-Hinspiel zur UEFA Conference League mit 1:2 gegen den ungarischen Vertreter Fehérvár FC vor heimischem Publikum verloren hatte. Schafft der Bundesligist noch die Wende im entscheidenden Rückspiel? Wann und wo wird die Partie Fehérvár vs. 1. FC Köln live im TV und Stream übertragen?

Noch glauben die Verantwortlichen beim Klub aus der Domstadt fest daran, dass am Donnerstagabend ab 19:00 Uhr in der MOL Arne Sosto im ungarischen Székesfehérvár noch die Wende gelingen wird.

Die Kölner hatten sich selbst in Person von Jeff Chabot in große Bedrängnis gebracht, der nach einer Notbremse noch in der ersten Halbzeit die Rote Karte gesehen hatte.

Ein einfacher Sieg der Kölner beim vermeintlichen Außenseiter würde im Rückspiel am Donnerstagabend nun immerhin die Verlängerung bedeuten. Ein Sieg mit mehr als einem Tor Unterschied käme der Qualifikation des Effzeh für die Gruppenphase in der Conference League gleich.

Nach dem mäßigen Start der Kölner mit einem Sieg aus drei Bundesliga-Spielen sowie dem frühen Aus im DFB-Pokal will die Elf von Cheftrainer Steffen Baumgart jetzt auf europäischer Bühne für das erste richtige Ausrufezeichen sorgen. Wo wird das entscheidende Rückspiel des 1. FC Köln beim Fehévár FC live übertragen?

Hier ist Fehévár FC vs. 1. FC Köln live zu sehen