Hertha-Flop vor Überraschungswechsel zu BVB-Gegner?

IMAGO/M. Popow

Wechselt Krzysztof Piatek von Hertha BSC zum BVB-Gegner?

Hertha BSC hat womöglich einen Abnehmer für Millionen-Flop Krzysztof Piatek gefunden. Etwas überraschend könnte es den 27 Jahre alten polnischen Angreifer zu einem Champions-League-Gegner des BVB ziehen.

Satte 24 Millionen Euro überwies Hertha BSC im Januar 2020 für Krzysztof Piatek an die AC Milan. Der amtierende italienische Meister hatte ein Jahr zuvor sogar 35 Millionen Euro für den Angreifer an den FC Genua gezahlt.

Rechtfertigen konnte Piatek diese Mondpreise sowohl bei Hertha BSC als auch in Mailand nicht.

Während er für die Rossoneri immerhin noch 16 Mal in 41 Pflichtspielen einnetzte, sieht seine Bilanz im Trikot der Alten Dame düsterer aus: In wettbewerbsübergreifend 58 Einsätzen stehen nur 13 Treffer für ihn zu Buche.

Zudem gehört Piatek im Berliner Kader zu den Top-Verdienern - kein Wunder also, dass ihn der Klub lieber heute als morgen von der Gehaltsliste bekommen will.

Leihe oder dauerhafter Abgang von Hertha BSC?

Nachdem Piatek zuletzt mit einer Rückkehr nach Italien sowie einem Wechsel in die türkische SüperLig in Verbindung gebracht wurde, deutet sich nun ein Wechsel in eine wesentlich kleinere Liga an: die dänische Superligaen.

Glaubt man "BT", dann ist der 1,83 Meter große Rechtsfuß der "Wunschstürmer" des FC Kopenhagen. Der dänische Meister stehe bereits in Kontakt zu Hertha BSC, heißt es.

Sowohl eine Leihe als auch ein dauerhafter Transfer sollen dem Bericht des Boulevardblatts zufolge diskutiert werden.

Unklar sei jedoch noch, ob die finanziellen Dimensionen eines möglichen Deals für Kopenhagen darstellbar sind. Andernfalls habe der Klub noch zwei weitere "große Namen" auf dem Einkaufszettel, so "BT".

FC Kopenhagen trifft auf den BVB

Klappt es mit Piateks Wechsel zu den Skandinaviern, würde er in der Champions-League-Gruppenphase mit seinem neuen Klub auf Borussia Dortmund treffen.

Seine Auftaktpartie in der Königsklasse am 6. September (18:45 Uhr) sowie das abschließende Vorrundenspiel am 2. November (21:00 Uhr) bestreitet der BVB gegen Kopenhagen - mit Krzysztof Piatek, dem Millionen-Flop von Hertha BSC?