Emotionaler Haller-Auftritt im niederländischen TV

IMAGO/Revierfoto

Sébastien Haller wechselte in diesem Sommer zum BVB

BVB-Stürmer Sébastien Haller befindet sich derzeit in intensiver medizinischer Behandlung, nachdem bei ihm im Juli ein Hodentumor festgestellt wurde. Am Dienstagabend nahm er zum ersten Mal nach einem operativen Eingriff wieder an einer öffentlichen Veranstaltung teil und sorgte dabei für große Emotionen.

Bei der Verleihung der "Eredivisie Awards" wurde Sébastien Haller für seine herausragende letzte Saison im Trikot von Ajax Amsterdam ausgezeichnet. Er hatte den Klub mit 21 Saisontoren in 31 Spielen zum erneuten Meistertitel im holländischen Fußball-Oberhaus geballert und auch in der Champions League mit elf Toren in acht Spielen herausgeragt.

Bei der Preisverleihung äußerte sich Haller zum aktuellen Stand seiner Behandlung sowie seinen bisherigen Erfahrungen seit der Krebsdiagnose.

"Ich hab das Glück, dass es mir okay geht. Natürlich waren die ersten drei Tage im Krankenhaus nicht leicht, und die drei Tage danach auch nicht. Aber es geht. Ich habe meinen Physio und meine Frau, das hilft mir", so der 28-Jährige auf der Showbühne der "Eredivisie Awards".

🫶🏼 @HallerSeb auf der Bühne bei den #EredivisieAwards, geehrt mit der Trophäe für den besten Torschützen der letzten Saison.



🗣 „I have the chance to feel okay. It’s not easy everyday, but everything is fine.“



Weiter kämpfen, Seb! Bis bald! 💛pic.twitter.com/913o3gE4aL — Borussia Dortmund (@BVB) 30. August 2022

Haller träumt von erstem Tor im BVB-Trikot

Hallers Ehefrau Priscilla war bei der Verleihung des Preises für den besten Torschützen der abgelaufenen Saison in den Niederlanden ebenfalls vor Ort, wurde mehrfach von den TV-Kameras eingefangen.

Sowohl Sébastien als auch Priscilla Haller waren sehr bemüht darum, die Fassung zu bewahren und kämpften dabei mit den Tränen. Auch das Publikum im Saal war von diesem besonderen Moment ergriffen und sorgte so für einen Gänsehautmoment in der Veranstaltungshalle in Utrecht.

Zuvor hatte Haller bereits angekündigt, auf eine baldige Rückkehr in das Trikot von Borussia Dortmund hinarbeiten zu wollen. "Vor der 'Gelben Wand' zu spielen und mein erstes Tor zu erzielen. Das wird ein schöner und emotionaler Moment", hatte der Ivorer jüngst in einem "ESPN"-Interview gesagt.