Inter verpasst Gosens eine Interview-Sperre

IMAGO/Fabrizio Bertani aal.photo

Robin Gosens spielt seit Januar Für Inter Mailand

Für Robin Gosens und Inter Mailand läuft es in dieser Saison noch nicht rund. Nach einem durchwachsenen Liga-Start hatten die Nerazzurri auch beim 0:2 in der Champions League gegen den FC Bayern wenig zu melden. Gosens, 13-facher deutscher Nationalspieler, wollte sich im Anschluss zur Niederlage äußert - doch er durfte nicht.

Während der FC Bayern über die Einstellung eines Champions-League-Rekords jubelte, gab es auf Seiten Inters nur lange Gesichter. Der italienische Vize-Meister, der in der Serie A in den ersten fünf Spielen schon zwei Pleiten kassiert hatte, war auch im ersten Champions-League-Spiel der Saison überwiegend chancenlos.

Leroy Sané und ein Eigentor von Danilo D'Ambrosio entschieden die Partie zugunsten der Münchner, die in Gruppe C neben dem FC Barcelona (5:1 gegen Viktoria Pilsen) momentan die heißesten Anwärter auf das Erreichen des Achtelfinals sind.

Interview-Sperre: Gosens hat "keinen blassen Schimmer"

Nationalspieler Robin Gosens, der im Januar von Atalanta Bergamo zu Inter wechselte, gab im Anschluss an die Niederlage das rechtlich verpflichtende Interview mit den übertragenden Streaming-Sender "DAZN". Als er in der Mixed Zone noch mit deutschen Medien sprechen wollte, legte Mailands Pressesprecherin ein Veto ein.

"No, no! No interview", berichtet die "Bild" die Kommunikation zwischen Funktionärin und Spieler. Gosens fragte mehrfach auf italienisch nach, ob er nicht doch ein paar Fragen beantworten dürfe, es blieb aber bei der Interview-Sperre. Gegenüber den wartenden Journalisten zuckte der Linksverteidiger nur mit den Schultern: "Ich habe keinen blassen Schimmer, warum."

Auch der ehemalige Wolfsburger Edin Dzeko, der gegen die Bayern den verletzten Romelu Lukaku vertrat, bekam von Inter im Nachgang der Partie einen Maulkorb verpasst.

Gosens spielt erstmals 90 Minuten für Inter Mailand

Gosens dürfte unterdessen hoffen, dass die verlorene Partie gegen den deutschen Rekordmeister trotz allem die Wende in seinem bisher durchwachsenen Kapitel in Mailand bringt. Unter anderem wegen einer langwierigen Muskelverletzung verpasste der 28-Jährige einen großen Teil der letzten Rückserie.

Gegen die Bayern stand Gosens erstmals über 90 Minuten für seinen neuen Arbeitgeber auf dem Rasen. Nach eineinhalb Jahren auf Leihbasis wird Inter den deutschen Nationalspieler im kommenden Sommer für eine fixe Ablöse von 15 Millionen Euro verpflichten.