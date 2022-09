Einbruch bei Bayern-Star während des Barca-Spiels

IMAGO/ULMER

Bei Thomas Müller (M.) wurde am Dienstagabend eingebrochen

Kurz nach Abpfiff feierte Thomas Müller noch ausgelassen mit seinen Teamkollegen den 2:0-Heimsieg des FC Bayern gegen den FC Barcelona in der Champions League. Nur wenige Augenblicke später war die Freude beim Münchner Starspieler dahin: Er wurde am Dienstagabend Opfer eines Einbruchs.

Wie "Bild" am Mittwochmorgen vermeldete, wurde während der Abwesenheit Thomas Müllers am Dienstagabend in seine Villa in Wettlkam in der Gemeinde Otterfing eingebrochen.

Das Anwesen liegt rund 40 Kilometer von der Allianz Arena entfernt, wo der Nationalspieler zur gleichen Zeit an seinem 33. Geburtstag für den FC Bayern in der Champions League gegen den FC Barcelona auf dem Rasen stand.

Demnach sollen die Einbrecher am späten Abend, in etwa während die erste Halbzeit des Königsklassen-Krachers lief, zugeschlagen haben.

Thomas Müllers Schaden "im mittleren sechsstelligen Bereich"

Die Polizei Oberbayern bestätigte ein entsprechendes Delikt mittlerweile auch offiziell. "Am Dienstagabend brachen offenbar mehrere unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Gemeinde Otterfing ein und erbeuteten Bargeld, Schmuck und Wertgegenstände im mittleren sechsstelligen Bereich. Trotz massiver Fahndungsmaßnahmen der Polizei fehlt von den Einbrechern bislang jede Spur. Die Kripo Miesbach ermittelt", hieß es in der Mitteilung.

Um kurz nach 22:00 Uhr sei die Polizei alarmiert worden und direkt nach Wettlkam ausgerückt. Obwohl auch Spürhunde sowie ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurden, konnten mindestens zwei Täter über das angrenzende Feld von dem Anwesen flüchten.

Ermittlungen dauern an

Weitere Details zu der Tat sind bisher noch nicht bekannt. Auch nicht, was dem Ehepaar Thomas und Lisa Müller konkret gestohlen wurde. Die Miesbacher Kriminalpolizei steckt derzeit noch inmitten der weiteren Ermittlungen.

Müller selbst verließ nach dem 2:0-Sieg seines FC Bayern gegen Barcelona um seinen alten Spezi Robert Lewandowski schnell das Stadion - für einen "privaten Termin", wie er gegenüber den anwesenden Journalisten zunächst knapp begründete.