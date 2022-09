Porto-Coach und Familie im Auto attackiert

unknown

Conceicaos Familie wurde von Unbekannten attackiert

Das Auto der Familie von Sergio Conceicao, Trainer des portugiesischen Fußball-Meisters FC Porto, ist nach der 0:4-Niederlage am Dienstag in der Champions League gegen den FC Brügge bei der Abfahrt vom Stadion attackiert worden. Das teilte der Klub am Mittwoch mit.

Wie lokale Medien berichteten, befanden sich in dem Fahrzeug Conceicaos Frau und ihre zwei Söhne. Unbekannte sollen das Auto mit Steinen beworfen haben, verletzt wurde wohl keiner.

"Porto weist den Angriff auf das Auto der Familie von Trainer Sergio Conceicao gestern Abend vor dem Estadio do Dragao entschieden zurück", hieß es in einem Statement des Klubs: "Porto bedauert auch den mangelnden Schutz durch die Behörden und fordert, dass der oder die Urheber dieser grausamen Tat schnell ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden."