Malick Thiaw erklärt Schalke-Abgang

Malick Thiaw wechselte vom FC Schalke 04 zur AC Milan

U21-Nationalspieler Malick Thiaw hat sich zu seinem Abgang vom FC Schalke 04 und dem schwierigen Start bei Italiens Meister AC Milan geäußert.

"Ich komme zu einem großem Klub wie dem AC Mailand und hatte keine Vorbereitung mit der Mannschaft. Aber sie haben mir einen klaren Plan vorgelegt und ich muss mich noch an das Spielniveau und die Taktik gewöhnen", gestand Thiaw im Interview mit "Sky".

Noch wartet der Innenverteidiger auf seine ersten Minuten in der Serie A im Milan-Dress. Im Champions-League-Kader des Renommierklubs steht der Ex-Schalker gar nicht erst.

So plant die AC Milan mit Malick Thiaw

Milans Planungen sehen laut Thiaw vor, ihm zunächst Zeit zur Eingewöhnung an Mannschaft und Kultur zu geben. "Ich denke, dass wenn ich meine Leistung zeige, ich auf gute Spielzeit kommen kann", prognostizierte er selbstbewusst.

Die Verantwortlichen in Mailand würden "viel Potenzial" in ihm sehen und ihm in Zukunft, vielleicht schon in dieser Saison den Sprung, eine größere Rolle im Team zutrauen, so Thiaw.

Trotz der aktuell schwierigen sportlichen Situation bei Milan ist der Youngster froh über seinen Wechsel nach Italien.

"Ich denke ich habe mich gut mit Schalke abgesprochen über die Zukunft. Ich hoffe und denke, dass wir beide gute Entscheidungen getroffen haben", sagte Thiaw, für den sieben Millionen Euro Ablöse an seinen Ausbildungsverein flossen.

"Sehr, sehr, sehr dankbar" für Zeit beim FC Schalke 04

Er sei "sehr, sehr, sehr dankbar" für seine Zeit auf Schalke, erklärte Thiaw. Bei seinem Wechsel habe er jedoch vor allem auf seine eigene Situation geschaut, sagt er.

Thiaw war 2015 aus dem Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach zu Schalke gewechselt. Für die Profis des Revierklubs absolvierte er insgesamt 61 Pflichtspiele (drei Tore).

2021 stieg er mit Schalke ab. In der Saison danach half er mit, den direkten Wiederaufstieg zu schaffen.