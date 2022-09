Medien: Weiterer Bayern-Star Kandidat beim FC Barcelona

IMAGO

Joshua Kimmich (r.) wird als Kandidat für den FC Barcelona ins Gespräch gebracht

Der Wechsel von Robert Lewandowski vom FC Bayern zum FC Barcelona war eines der bestimmenden Transfer-Themen in diesem Sommer. Laut eines jüngsten Medienberichts könnte bald ein weiterer Starspieler der Münchner ins Visier der Katalanen geraten.

Die spanische Zeitung "Sport" brachte nun Bayerns Mittelfeldmotor Joshua Kimmich mit Barca in Verbindung. Laut der Gazette könnte der 27-Jährige ein ernsthaft diskutierter Kandidat in Barcelona werden, sollte der Vertrag mit Routinier und Barca-Urgestein Sergio Busquets nicht weiter verlängert werden.

Das Arbeitspapier des 34-Jährigen läuft zum Saisonende aus. Busquets ist auch in dieser Saison unter seinem langjährigen Mitspieler und jetzigen Cheftrainer Xavi im defensiven Mittelfeld eine feste Größe, bestritt bisher fünf Pflichtspiele in 2022/2023 von Beginn an. In der letzten Saison absolvierte der Weltmeister von 2010 sogar noch über 50 Pflichtspiele für den FC Barcelona.

Dennoch denkt die Klubführung laut darüber nach, den Generationenwechsel im Mittelfeld auch bei der Personalie Busquets zu vollziehen.

In dem spanischen Medienbericht werden nun drei mögliche Alternativen zum Barca-Urgestein, der in seiner Karriere 30 Titel mit den Katalanen gewonnen hat, ins Feld geführt. Neben Jorginho vom FC Chelsea und Rodri von Manchester City wird auch Joshua Kimmich aufgelistet.

Kimmich hat noch Vertrag bis 2025 beim FC Bayern

Der unumstrittene Stammspieler des deutschen Rekordmeisters gilt nicht zuletzt aufgrund seiner Vergangenheit unter Ex-Bayern-Trainer Pep Guardiola als hoch angesehen in Spanien.

Zweifelsfrei wird Kimmich in den spanischen Medien zugetraut, auch beim FC Barcelona eine wichtige Rolle einnehmen und in die Fußstapfen von Busquets treten zu können, sollte dieser tatsächlich nicht mehr über den Sommer 2023 hinaus an den Klub gebunden werden.

Die spanische "Sport" räumte gleichzeitig ein, dass die vertragliche Situation des deutschen Nationalspielers bei den Münchnern einen Transfer in den nächsten Jahren wohl unmöglich machen wird.

Kimmich hatte seinen Vertrag beim FC Bayern im letzten Jahr bis 2025 verlängert. Als derzeitigen Marktwert führte die spanische Quelle mindestens 80 Millionen Euro an.