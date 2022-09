"Schwerer Schlag" für Leihgabe des FC Bayern

IMAGO/Joachim Sielski

Sarpreet Singh ist vom FC Bayern an Jahn Regensburg verliehen

Sarpreet Singh wird nach seinem erneuten Leih-Wechsel vom FC Bayern zu Jahn Regensburg in der zurückliegenden Transferperiode erst im Jahr 2023 zum Einsatz kommen können.

Im Star-Ensemble des FC Bayern hat Sarpreet Singh keine Aussicht auf Einsatzzeit. Spielpraxis sollte der 23 Jahre alte Neuseeländer deswegen in der laufenden Saison erneut bei Jahn Regensburg in der 2. Bundesliga sammeln. Dorthin hatte der deutsche Rekordmeister Singh bereits in der zurückliegenden Spielzeit verliehen.

27 Pflichtspiele absolvierte der offensive Mittelfeldspieler für die Oberpfälzer, 15 Torbeteiligungen zählten die Statistiker für ihn - eine durchaus überzeugende Bilanz.

Zeitnah wird Singh jedoch nicht wieder im Regensburger Trikot auflaufen. Wie der Klub am Dienstag mitteilte, wurde versäumt, die Leih-Vereinbarung mit dem FC Bayern rechtzeitig der DFL zu melden.

Singh, den zuletzt zudem eine Schambeinverletzung ausbremste, kann somit erst im kommenden Winter-Transferfenster im Januar vom Jahn registriert werden. Wie genau es zu dem folgenschweren Versäumnis kam, teilte der Klub nicht mit.

Erst 72 Minuten für die Profis des FC Bayern

"Wir sind sehr unglücklich über die Abläufe und Umstände, die zu dieser Situation geführt haben. Im persönlichen Dialog mit Sarpreet Singh haben wir den Sachverhalt erläutern und insbesondere unser Bedauern zum Ausdruck bringen können", erklärte Regensburgs Vorstandschef Hans Rothammer.

Trainer Mersad Selimbegovic ergänzte: "Das war natürlich auch für uns ein schwerer Schlag, den wir gemeinsam mit Sarpreet erst einmal verkraften mussten. Wir richten den Blick nun aber nach vorne und werden in engem Austausch mit Sarpreet das Beste aus der Situation machen."

Singh war 2019 aus seiner Heimat zum FC Bayern gewechselt, hatte dort den Durchbruch im Profi-Kader aber nicht geschafft und erst 72 Pflichtspielminuten außerhalb der zweiten Mannschaft absolviert. Auch eine Leihe zum 1. FC Nürnberg 2020/2021 verlief enttäuschend.