So lief Krauß' Wechsel zum FC Schalke 04

IMAGO/RHR-FOTO

Tom Krauß spielt für den FC Schalke 04 in der Fußball-Bundesliga

Neuzugang Tom Krauß hat sich beim FC Schalke 04 direkt in der ersten Elf festgespielt. In der vergangenen Saison lief der zentrale Mittelfeldmann noch mit dem 1. FC Nürnberg in der 2. Bundesliga gegen seinen heutigen Arbeitgeber auf. Kontakt zu den Gelsenkirchenern gab es schon länger.

"Schalke hatte schon vor dem Aufstieg bei mir angeklopft", verriet Krauß im Interview mit der "Sport Bild": "Für mich war aber ganz klar: Ich möchte in der Bundesliga spielen." Am Ende schaffte Schalke 04 im Gegensatz zum 1. FC Nürnberg den Aufstieg, somit war der Weg für den 21-Jährigen frei.

Sein heutiger Teamkollege Florian Flick versuchte schon länger, Krauß von einem Transfer in das Ruhrgebiet zu überzeugen. "Wir haben uns einige Wochen vor seinem Wechsel zu Schalke bei der U21-Nationalmannschaft kennengelernt. Und natürlich habe ich ihm da gesagt, dass er super zu Schalke passen würde", erklärte Flick gegenüber dem Sportblatt.

Krauß schon lange Fan des FC Schalke 04

Große Überzeugungsarbeit musste der 22-Jährige aber gar nicht leisten, ist Krauß doch bereits seit Kindheitstagen Anhänger des FC Schalke 04. Dabei stammt der Abräumer eigentlich aus Leipzig.

"Mein Opa war Schalke-Fan, mit ihm habe ich mir die Spiele häufig angeschaut. Ich konnte mich mit dem Verein schon damals sehr gut identifizieren", begründete Krauß seine Liebe für die Königsblauen.

Dementsprechend fieberte Krauß auch schon zu Nürnberg-Zeiten mit den Schalkern mit und freute sich folglich über die Rückkehr in die Bundesliga.

"Wir haben mit Nürnberg am nächsten Tag in Kiel gespielt", erinnerte sich Krauß an den S04-Aufstieg: "Ich lag auf der Massagebank und habe währenddessen das Spiel geschaut. Beim Siegtreffer von Rodri (Zalazar, Anm. d. Red) habe ich herumgeschrien, was aber kein Problem war. Die Nürnberger wussten ja auch alle, dass ich Schalke-Fan bin."

In den kommenden Monaten will der Neuzugang dazu beitragen, dass sein Herzensklub die Klasse hält.