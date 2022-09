Medien: FC Bayern in Sorge wegen Gnabry

IMAGO/osnapix / Titgemeyer

Serge Gnabry muss um seinen Platz in der Startelf des FC Bayern kämpfen

Sowohl beim FC Bayern als auch in der Nationalmannschaft blieb Serge Gnabry in den vergangenen Wochen unter seinen Möglichkeiten. Bei den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters ist seine Formkrise offenbar längst ein Thema.

Serge Gnabry ist wettbewerbsübergreifend in den vergangenen neun Pflichtspielen ohne eigenes Tor geblieben. Zuletzt traf der 27-Jährige am 3. Bundesliga-Spieltag gegen den VfL Bochum. Seitdem gelang dem Rechtsaußen im Trikot des FC Bayern und der deutschen Fußball-Nationalmannschaft kein persönliches Erfolgserlebnis mehr.

Dabei fing die Saison für den gebürtigen Stuttgarter zunächst vielversprechend an. So hatte Gnabry nach den ersten drei Ligaspielen bereits zwei Treffer sowie zwei Vorlagen in der Statistik stehen. Zudem gelangen dem Offensivmann im Supercup gegen RB Leipzig sowie im DFB-Pokal gegen Viktoria Köln zusammen drei Torbeteiligungen.

Doch anschließend blieb Gnabry hinter den Erwartungen zurück. Laut "Sport1" herrscht bei den Verantwortlichen des FC Bayern inzwischen Sorge und mitunter Ratlosigkeit wegen der wechselhaften Auftritte des 36-fachen Nationalspielers.

Gnabry will zurück in die Startelf des FC Bayern

Nach Informationen des TV-Senders soll Gnabry keine Probleme mit seinen Mitspielern oder mit Trainer Julian Nagelsmann haben. Dass er beim FC Bayern in den vergangenen Wochen häufiger nur zu Kurzeinsätzen kam, habe dem Rechtsfuß aber "selbstredend missfallen", berichtet "Sport1".

In der Nationalmannschaft erhielt Gnabry im Spiel gegen Ungarn (0:1) eine neue Chance in der Startelf, wurde aber bereits zur Pause für Thilo Kehrer ausgewechselt. Im Duell mit England (3:3) kam der Münchner schließlich in der 68. Minute für Leroy Sané in die Partie.

Beim FC Bayern muss Gnabry ebenfalls um seinen Platz in der Startelf kämpfen. Am Freitag empfängt der Rekordmeister Bayer Leverkusen. Eine starke Leistung Gnabrys könnten die Münchner nach vier sieglosen Bundesliga-Spielen in Serie nur allzu gut gebrauchen.