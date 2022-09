Bericht: Sechs Schalke-Stars unzufrieden

IMAGO/RHR-FOTO

Einige Schalke-Spieler wie Sebastian Polter (m.) oder Rodrigo Zalazar (r.) sind wohl unzufrieden

Der FC Schalke 04 hat seinen Kader nach dem Wiederaufstieg in die Bundesliga im Sommer mächtig umgebaut. Der harte Konkurrenzkampf sorgt bei den Königsblauen anscheinend für Unzufriedenheit im Kader.

Cheftrainer Frank Kramer hat beim FC Schalke 04 aktuell noch einige Baustellen zu beheben. Zwar steht der Aufsteiger in der Bundesliga nach sieben Spieltagen auf dem 14. Tabellenplatz, wirklich überzeugen konnten die Knappen bei ihren bisherigen Auftritten aber nur selten. Zudem beträgt der Vorsprung auf die Abstiegszone nur einen Zähler.

Eine weitere Herausforderung Kramers ist es, die Stimmung in der Mannschaft hoch zu halten. Wie der "kicker" berichtet, soll im Kader der Königsblauen "Unzufriedenheit aufkeimen". Nach Informationen des Fachmagazins handelt es sich um sechs "prominente Namen", die wohl mit ihrer jeweiligen Situation hadern.

Namentlich werden Danny Latza, Rodrigo Zalazar, Mehmet Aydin, Sebastian Polter, Alex Kral und Florent Mollet genannt.

Kapitän Latza spielt unter Kramer in der bisherigen Saison nur eine Nebenrolle. In den vergangenen drei Partien durfte der zentrale Mittelfeldspieler keine einzige Minute absolvieren.

Auch die Rolle von Rodrigo Zalazar ist unter Kramer kleiner geworden. War der 23-Jährige in der Aufstiegssaison noch unumstrittene Stammkraft, kam er in den letzten Wochen vermehrt nur als Joker zum Zug. Rechtsverteidiger Aydin absolvierte unter dem neuen Cheftrainer bis dato gerade einmal drei Minuten in der Bundesliga und muss sich hinter Neuzugang Cedric Brunner anstellen.

Schalke-Neuzugänge mit Nebenrollen

Andere Sommer-Verpflichtungen müssen sich beim FC Schalke 04 hingegen gedulden. Die prominenteste Personalie ist dabei sicher Sebastian Polter. Der ehemalige Bochumer stand in der Liga nur am ersten Spieltag gegen den 1. FC Köln in der Anfangsformation. Ansonsten fungiert der 31-Jährige bisher als Einwechselspieler.

Florent Mollet sowie Alex Král haben sich auf Schalke ebenfalls sicher mehr versprochen.

Auf Cheftrainer Kramer warten in den kommenden Wochen also sowohl sportlich als auch personell hochspannende Aufgaben.