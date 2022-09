Medien: Wirtz "grundsätzlich bereit" für den FC Bayern

IMAGO/nordphoto GmbH / Kröger

Florian Wirtz arbeitet derzeit an seinem Comeback für Bayer Leverkusen

Florian Wirtz hat seit knapp einem halben Jahr kein Pflichtspiel mehr bestritten, seitdem er sich im rheinischen Derby gegen den 1. FC Köln das Kreuzband gerissen hat. Dennoch bestimmt der Youngster von Bayer Leverkusen vor dem Bundesliga-Kracher beim FC Bayern am Freitagabend (ab 20:30 Uhr) wieder einmal die Schlagzeilen.

Der 19-Jährige wird trotz seines erst in diesem Jahr langfristig verlängerten Vertrages bei der Werkself bis 2027 immer wieder mit dem deutschen Rekordmeister in Verbindung gebracht.

Die Spekulationen um einen zukünftigen Wechsel von Leverkusen nach München halten sich schon seit Jahren, wollten die Münchner den Mittelfeldspieler doch schon angeblich im Juniorenalter verpflichten.

Nach Informationen der "Bild" könnte ein Wirtz-Transfer trotz seines XXL-Vertrags bei Bayer aufgrund der sportlich prekären Situation der Leverkusener im nächsten Jahr tatsächlich wieder ein ernsthaft diskutiertes Thema werden: "Das Thema wird mit jeder Niederlage von Bayer Leverkusen akuter", legte sich B04-Experte Axel Hesse im "Bild"-Podcast "Bayern Insider" fest.

Wann auch immer der Teenager wieder voll belastbar und einsatzfähig sein wird: Es scheint klar zu sein, dass Leverkusen unbedingt auch 2023/2024 international spielen muss, um Wirtz im Klub halten zu können.

Nach dem völlig verkorksten Saisonstart mit nur einem Sieg aus sieben Spielen beträgt der Rückstand auf den letzten Champions-League-Platz in der Bundesliga bereits satte acht Punkte.

Sollte Leverkusen die Königsklasse im kommenden Jahr verpassen, wird sich Wirtz dem Medienbericht zufolge tatsächlich mit einem Abschiedsszenario aus Leverkusen beschäftigen. "Dann ist Bayern München sicher ein ganz intensiver Gedanke", ist sich Hesse sicher.

Aufgrund des damaligen Interesses der Bayern, das Top-Talent schon als Jugendlichen zum FC Bayern Campus zu lotsen, gäbe es schon seit Jahren einen guten Draht zwischen Klub und Spielerseite.

Wirtz charakterlich gewachsen für den FC Bayern

Mittlerweile soll sich Wirtz, der in der abgelaufenen Spielzeit zehn Saisontore für Leverkusen in Bundesliga und Europa League schoss, auch charakterlich gewachsen fühlen, um bei einem Weltklasse-Verein wie dem FC Bayern zu bestehen.

Laut dem Podcast-Beitrag müsse am Ende der FC Bayern selbst entscheiden, ob er sich mit Florian Wirtz einen weiteren Starspieler mit einer Mega-Ablöse von sicherlich über 100 Millionen Euro leisten will. Zudem er wohl mit dem gleichaltrigen Jamal Musiala um einen Startplatz konkurrieren würde, der sich zuletzt immer mehr in den Vordergrund gespielt hatte.

"Grundsätzlich wäre Florian Wirtz sicherlich bereit, zum FC Bayern zu gehen", hieß es von dem Bayer-Reporter zusammenfassend.