Ein zu Unrecht belächelter Neuzugang des 1. FC Köln

IMAGO/Ralf Treese

Denis Huseinbasic ist der Comunio-Geheimtipp der Woche

Mit einer Torvorlage hat Denis Huseinbasic gegen den BVB zum Sieg des 1. FC Köln beigetragen. Der unkonventionelle Sommerneuzugang konnte sich damit als weitere Mittelfeld-Option bewerben. Unser Comunio-Geheimtipp der Woche!

Die aktuellen Comunio-Stats

Marktwert: 470.000

Punkte: 2

Punkte pro Spiel: 2

Darum wird Denis Huseinbasic unterschätzt

Nachdem der 1. FC Köln sensationell die Europa Conference League erreichte, war Denis Huseinbasic einer der ersten Transfers. Einer, der für Verwunderung sorgte. 50.000 Euro Ablöse? Peanuts im Fußballgeschäft. Sein bisheriger Verein? Die Kickers Offenbach, ein Viertligist. Dieser Spieler soll einen international spielenden Bundesliga-Klub verstärken?

Natürlich war Huseinbasic nicht auf Anhieb als Stammspieler eingeplant. Im Juli wurde er 21 Jahre alt, er ist ein vielversprechendes Talent – nicht mehr und nicht weniger. So gehörte er im Juli und August noch nicht zum Profikader, sondern zur zweiten Mannschaft des 1. FC Köln.

In der Regionalliga West zeigte der Mittelfeldspieler beachtliche Leistungen. Vier Tore und eine Vorlage gelangen ihm in drei Spielen. Dadurch verdiente er sich im September Kaderplätze in der Bundesliga und in der Europa Conference League. Inzwischen kam er in drei Pflichtspielen als Joker zum Einsatz, die Minutenzahl wird größer.

Das macht Denis Huseinbasic so stark

Huseinbasic ist kein klassischer Sechser, sondern ein zentraler Mittelfeldspieler mit Offensivdrang. Das macht ihn für den Trainertypen Steffen Baumgart so interessant, er passt in die Kölner Spielweise. Darüber hinaus bringt er offensichtlich die richtige Mentalität mit.

"Wenn du den Jungen siehst, wie er arbeitet, dann ist es das, was die Jungs auszeichnet", sagte Trainer Steffen Baumgart im September über seinen Neuzugang. Mit Baumgart hat Huseinbasic einen Trainer, der ihn fördern wird, solange er vollen Einsatz zeigt. Einer, der ihn für seine Fortschritte belohnt.

Diese Fortschritte sind nun auch auf dem Bundesliga-Rasen sichtbar. Gegen Borussia Dortmund kam Huseinbasic über 20 Minuten zum Einsatz, als das Spiel noch auf der Kippe stand - und trug mit seiner Torvorlage zum 3:1 maßgeblich mit zum Sieg bei.

Diese Perspektiven hat Huseinbasic beim 1. FC Köln

Die Doppelbelastung mit der Europa Conference League kommt gerade Spielern wie Huseinbasic entgegen. Dadurch, dass der 1. FC Köln in den kommenden Wochen eine Menge Spiele zu absolvieren hat, ist Rotation zwingend notwendig. Das garantiert dem 21-Jährigen den einen oder anderen Joker-Einsatz. Wenn er sich dabei weiterhin so überzeugend zeigt, springt vielleicht auch mal ein Spiel von Beginn an heraus.

Comunio-Manager müssen nur etwa eine halbe Million investieren, um auf eine steigende Aktie zu setzen. Dass Denis Huseinbasic mehr ist als ein Viertliga-Spieler, hat er spätestens am letzten Wochenende unter Beweis gestellt.