Medien: Trainer-Kandidat macht VfB Stuttgart ein Angebot

Traf mit Kopenhagen in der Champions League in dieser Saison auf Pep Guardiola: Stuttgarts Trainer-Kandidat Jess Thorup

Fußball-Bundesligist VfB Stuttgart befindet sich weiterhin auf der Suche nach einem Nachfolger für Trainer Pellegrino Matarazzo. Mit zwei Kandidaten haben die Schwaben bereits Gespräche geführt, einer erklärte bei seinem Besuch in Stuttgart sogar scheinbar, dem angeschlagenen Klub entgegenkommen zu wollen.

Der Däne Jess Thorup hat nach Angaben von "Bild" den Verantwortlichen des VfB Stuttgart ein durchaus überraschendes Angebot gemacht. Als der 52-Jährige mit seinem Berater am vergangenen Sonntag im Ländle zu ersten Gesprächen zu Gast war, soll er deutlich gemacht haben, dass er darauf verzichten wird, einen eigenen Co-Trainer oder sonstige Assistenten mitzubringen.

In vielen Klubs ist es üblich, dass Cheftrainer gemeinsam mit ihrem eigenen Staff die Arbeit aufnehmen. Somit kommt zwar ein in der Regel eingespieltes Team in den Verein, dieser muss im Umkehrschluss aber auch die zusätzlichen Gehälter zahlen.

Mitunter werden für gar Assistenztrainer Ablösesummen fällig, wie etwa im Sommer 2021 beim deutschen Rekordmeister FC Bayern. Damals kam neben Julian Nagelsmann auch Co-Trainer Xaver Zembrod nach München, der FC Bayern zahlte Medienberichten zufolge zusätzliche 200.000 Euro an RB Leipzig.

Thorup will Personal des VfB Stuttgart kennenlernen

Dem VfB Stuttgart würden bei einer Verpflichtung von Jess Thorup etwaige Zusatzkosten indes erspart bleiben, der ehemalige Trainer von Champions-League-Teilnehmer FC Kopenhagen möchte vielmehr zunächst das vorhandene Personal kennenlernen.

Aktuell werden die Schwaben von Michael Wimmer trainiert, der gleich zwei deutliche Siege als Interimscoach einfahren konnte. Auf das 4:1 (2:1) in der Bundesliga gegen den VfL Bochum folgte am Mittwoch ein 6:0 (4:0) gegen Arminia Bielefeld im DFB-Pokal.

Wimmer beim BVB an der Linie - Präsentation am Montag?

Stuttgarts zweiter Trainer-Kandidat würde laut "Bild"-Angaben deutlich teurer: Der ehemalige Bundesliga-Coach Alfred Schreuder müsste zunächst aus seinem Vertrag beim niederländischen Rekordmeister Ajax Amsterdam herausgekauft werden. Angeblich ruft Ajax 1,5 Millionen Euro Ablöse auf.

Die Stuttgarter Verantwortlichen beschäftigen sich trotz der höheren Kosten mit dem Niederländer und reisten dem Bericht zufolge am Montag für ein Treffen ins Nachbarland.

Am Samstag (15:30 Uhr) wird Interimstrainer Wimmer beim Auswärtsspiel in Dortmund ein dritten Mal an der Seitenlinie stehen, am kommenden Montag soll dann ein neuer Chefcoach präsentiert werden, heißt es.