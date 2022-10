VfB Stuttgart verkündet Trainer-Entscheidung

IMAGO/Ralf Treese

Michael Wimmer bleibt beim VfB Stuttgart vorerst an der Seitenlinie

Interimstrainer Michael Wimmer wird den Fußball-Bundesligisten VfB Stuttgart mindestens bis zur WM-Pause betreuen.

"Wir werden die zwei verbleibenden Wochen zusammen angehen und dann in der Winterpause mit viel Zeit entscheiden", sagte Sportdirektor Sven Mislintat nach dem 0:5 (0:3) bei Borussia Dortmund über die Trainersuche der Schwaben am "Sky"-Mikrofon.

Mislintat betonte, die Entscheidung pro Wimmer sei losgelöst von den jüngsten Ergebnissen (4:1 gegen den VfL Bochum, 6:0 im DFB-Pokal gegen Arminia Bielefeld) gefallen. "Wir haben die Arbeit in der Woche gesehen. Wir werden jetzt nicht von Woche zu Woche neu entscheiden", sagte er: "Es geht um die Art und Weise, welche Triggerpunkte gedrückt worden sind."

Das Trainerteam sei direkt nach dem Spiel in Dortmund noch in der Kabine informiert worden, berichtete Wimmer: "Natürlich freut man sich über den Vertrauensbeweis, auch wenn es heute nicht so viel Grund zur Freude gibt. Wir wissen, was wir zu tun haben. Wir werden am Dienstag das Spiel analysieren und dann ein anderes Gesicht zeigen gegen Augsburg."

VfB Stuttgart: Wimmer "einer von drei Kandidaten"

Der ehemalige Assistent Wimmer hatte nach der Entlassung von Pellegrino Matarazzo die Verantwortung beim VfB übernommen. Zuletzt waren der Däne Jess Thorup und der frühere Hoffenheim-Coach Alfred Schreuder als Kandidaten für die Nachfolge Matarazzos gehandelt worden.

Auch Wimmer darf sich anscheinend Hoffnung machen. "Michi ist einer von drei Kandidaten", sagte Mislintat: "Er macht es ausgezeichnet und hat die Chance, es sich zu erspielen."

Schreuder indes kommentierte die Spekulationen um seine Person mit einem Lächeln. "Das habe ich auch mitbekommen. Ich soll auf einer Liste gestanden haben", sagte der Coach von Ajax Amsterdam: "Ich bin Trainer bei einem sehr netten Verein, bei einem fantastischen Klub. Niemand hat sich bei mir gemeldet."