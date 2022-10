Mit Hilfe von oben: SGE schießt sich heiß für Marseille

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Eintracht Frankfurt gewann am Samstag in Gladbach

Nur die Seilkamera macht schlapp: Eintracht Frankfurt eröffnet mit feinstem Konterfußball seine Wochen der Wahrheit.

Am Ende erhielt Eintracht Frankfurt sogar Hilfe von oben. Just als die zuvor so souveränen Hessen bei Borussia Mönchengladbach noch einmal ins Schwimmen gerieten, machte die nur noch knapp über den Köpfen der Spieler schwirrende Seilkamera schlapp.

Die Folge: Sieben Minuten Pause, Frankfurt konnte sich neu sammeln - und der 3:1 (3:0)-Sieg geriet in den letzten zehn Minuten nicht mehr in Gefahr.

"Das haben wir alle noch nicht erlebt, zum Glück ist nichts passiert", sagte Frankfurts Trainer Oliver Glasner über die kuriose Unterbrechung und berichtete: "Wir konnten nochmal kurz etwas besprechen, aber es war jetzt nicht entscheidend."

Zumindest beim letzten Punkt widersprach Daniel Farke. Die Unterbrechung kurz nach dem Anschlusstreffer sei "nicht so förderlich" gewesen, sagte der Gladbacher Coach: "Das Momentum war gerade auf unserer Seite." Doch mit dem gerissenen Seil waren auch alle Hoffnungen kaputt.

Traumhafter Konterfußball der SGE

Verdient war der Sieg der Eintracht angesichts ihres Konterfußballs wie aus dem Lehrbuch allemal. Der starke Däne Jesper Lindström, vergangene Saison noch als Chancentod verschrien, erzielte seinen ersten Doppelpack in der Bundesliga (6./45.), der Franzose Eric Dina Ebimbe sein erstes Tor (29.).

Das 3:0 war die höchste Frankfurter Halbzeitführung in einem Bundesliga-Auswärtsspiel seit Mai 1977 (5:0 in Essen). Gladbachs Anschluss durch Marcus Thuram (72.) kam zu spät.

Als Lohn grüßt die Eintracht nun schon von Rang vier und geht mit mächtig Selbstvertrauen in die Wochen der Wahrheit bis zur WM-Pause. Schon am Mittwoch steht gegen Olympique Marseille das vorletzte Gruppenspiel in der Champions League an.

"Heute war es großartig", sagte Kapitän Sebastian Rode: "Aber wir wollen das jetzt weiterführen. Am Mittwoch wird es ganz, ganz heiß."

Flick sieht einen Mario Götze in WM-Form

In der aktuellen Verfassung ist der Eintracht aber auch international alles zuzutrauen. Sogar der Gegner zollte Respekt. "Ich hätte nicht gedacht, dass Frankfurt Ende Oktober in der Champions League noch mit dabei ist und in der Liga auf Rang vier steht", sagte Gladbachs Christoph Kramer: "Die Eintracht hat in den letzten zwei, drei Jahren eine Weltklasse-Arbeit gemacht."

Das beinhaltet die Verpflichtung von Mario Götze, der auch in Gladbach wieder eine gute Leistung zeigte und sich vor den Augen von Bundestrainer Hansi Flick erneut für eine WM-Nominierung empfahl.

"Sky"-Experte Lothar Matthäus rührte nach dem Spiel prompt kräftig die Werbetrommel für den WM-Helden von 2014, was Glasner mit einem Augenzwinkern bedachte. "Ist Lothar noch Rekordnationalspieler in Deutschland?", fragte der Österreicher süffisant: "Dann hat er immer Recht."