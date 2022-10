Sancho bei United: Sorgenkind statt Schlüsselspieler

IMAGO/Paul Currie/Shutterstock

Bei Manchester United weit entfernt von einer tragenden Rolle: Jadon Sancho

Jadon Sancho ist derzeit bei Manchester United nur ein Schatten seiner selbst. Der Flügelflitzer kommt auch in seiner zweiten Premier-League-Saison nicht in Schwung, der WM-Zug scheint für den 22-Jährigen praktisch abgefahren. War der Wechsel vom BVB auf die Insel Sanchos größter Karriere-Fehler?

Rückblick: Am 01. Juli 2021 vermeldeten der BVB und Manchester United grundsätzliche Einigung im monatelangen Transfer-Poker um Jadon Sancho. Zu diesem Zeitpunkt lief die um ein Jahr verschobene Europameisterschaft, Sancho und England hatten sich mit dem 2:0-Sieg gegen Deutschland gerade für das Viertelfinale qualifiziert.

Für England lief es bei der EURO prächtig, für Sancho markierte dieser Julitag den Beginn einer Talfahrt, die bis heute maximal gebremst, nie aber gestoppt wurde. Zunächst versagten dem 23-fachen Nationalspieler im Elfmeterschießen des EM-Finales die Nerven. Erst in der letzten Minute der Nachspielzeit eingewechselt, scheiterte der Offensivspieler mit seinem Strafstoß an Italiens Schlussmann Donnarumma.

England verlor und stürzte samt Sancho ins Tal der Tränen. Die Misere setzte sich in seiner Debüt-Saison in der Premier League fort. Am Ende standen acht Torbeteiligungen in 38 Spielen zu Buche, zum Vergleich: In seiner besten BVB-Spielzeit waren es 20 Tore und 20 Assists in 44 Partien.

Sancho hatte mehr United-Trainer als Premier-League-Tore

Es wäre unfair, Sanchos schwachen Start allein auf Anpassungsschwierigkeiten und Formverlust zu schieben. Schließlich erlebte United insgesamt eine äußerst unruhige Saison mit drei verschiedenen Trainern (Solskjaer, Carrick und Rangnick). Die Neu-Verpflichtung von Teammanager Erik ten Hag im Sommer führte dazu, dass der Rechtsfuß im August unter mehr United-Trainern (4) spielte, als er Premier-League-Tore erzielt hatte (3.).

Mit dem neuen niederländischen Coach an der Seitenlinie sollte alles besser werden, Sancho die hohen Erwartungen seiner 85-Millionen-Ablöse endlich erfüllen. Es lief in jedem Fall besser an, der 22-Jährige erzielte in der Frühphase der Saison spielentscheidende Tore gegen Liverpool und Leicester.

Außerdem - und das darf im starbesetzten Kader der Red Devils nicht vergessen werden - ist Sancho Stammspieler. In der Liga stand der Linksaußen an zehn von elf Spieltagen in der Startelf. Über alle Wettbewerbe betrachtet kommen nur sechs United-Profis auf mehr Spielzeit. Das große Problem: Sancho bringt keine Leistung.

Haaland und selbst Ronaldo überflügeln formschwachen Sancho

Das zeigt der Blick auf seine Liga-Statistiken. Uniteds Sorgenkind strahlt schlicht keine Torgefahr aus. In zehn Partien produzierte Sancho lediglich sieben Torschüsse. Selbst Cristiano Ronaldo, der nicht einmal halb so viele Einsatzminuten sammelte, schoss 16 Mal auf den gegnerischen Kasten. Das ligaweite Ranking führt unterdessen Sanchos Ex-BVB-Kompagnon Erling Haaland (47) an.

"Früher hast du Sancho den Ball an der Strafraumkante gegeben und warst im Traumland", analysierte Englands Ex-Nationalspieler Rio Ferdinand die unbestreitbaren Abschlussqualitäten. Derzeit sehe es ganz anders aus, der Flügelspieler habe "seinen Schwung verloren".

Sancho fehlt die Durchschlagskraft im Dribbling

Lob gab es von Ferdinand immerhin für Sanchos verbesserte Defensivarbeit. Aber: "Wir haben ihn nicht als Verteidiger gekauft. Wir haben ihn gekauft, damit er Teams zerstört. Ich will mehr von ihm sehen."

Das eklatante Formtief macht sich in einer weiteren Statistik bemerkbar: Sancho sucht nicht mehr den Weg in die Tiefe. Nur 18 Prozent seiner Pässe spielt der Engländer in Richtung gegnerisches Tor. Mit einem Drittel seiner Abspiele legt Sancho sogar den Rückwärtsgang ein.

Ex-Profi über Sancho: "Er hat kein Selbstvertrauen"

"Er hat die Bälle gut verarbeitet, ist an Gegenspielern vorbei gekommen, hat die Eins-gegen-eins-Situationen gesucht und wenn er nicht selbst abgeschlossen hat, hat er für seine Mitspieler Chancen herausgespielt", blickte etwa Darren Bent bei "Talksport" auf Sanchos glorreiche BVB-Zeit zurück.

Bent selbst stürmte in 277 Premier-League-Spielen und ging unter anderem für Tottenham und Aston Villa auf Torejagd. "Es scheint fast so, als hätte er derzeit nicht das Selbstvertrauen, um auch nur eine dieser Dinge zu tun", befand er nach dem peinlich verlorenen Manchester-Derby gegen Sanchos Jugendklub.

Die Rufe nach dem Ende von ten Hags Nibelungentreue zum formschwachen Sancho werden lauter. Dem Teammanager fehlen schlicht die adäquaten Optionen. Anthony Martial fehlt wegen einer Rückenverletzung und Anthony Elanga drängt sich nicht gerade durch Leistung auf. Immerhin wurde Superstar Cristiano Ronaldo nach der Suspendierung begnadigt und stand in der Europa League gegen FC Sheriff (3:0) in der Startelf - Jadon Sancho schmorte 90 Minuten auf der Bank.

Somit scheint, dass nur eine Blitzheilung die WM-Teilnahme des 22-Jährigen retten kann. Zu lange schon ist der Flügelstürmer bei den Three Lions außen vor. Nach dem folgenschweren Fehlschuss im EM-Finale machte der gebürtige Londoner überhaupt nur noch ein Länderspiel - gegen Andorra.

Es müsste ein kleines Wunder geschehen, dass Sancho im November nach Katar reist.

Tom Kühner