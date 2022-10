Lewandowskis geheime Ablöse-Klausel enthüllt

IMAGO

Robert Lewandowski spielte Mittwoch mit dem FC Barcelona zum zweiten Mal gegen den FC Bayern

Robert Lewandowski hat mit seinem neuen Verein FC Barcelona in der Champions League beide Spiele gegen den FC Bayern verloren und wird nach der Gruppenphase aus der Königsklasse rausfliegen. Nach den beiden direkten Duellen mit den Katalanen (2:0 und 3:0) werden die Münchner ihrem Ex-Stürmer nun aber alle Daumen drücken. Das liegt an Vertragsklauseln, die nun enthüllt wurden und dem FC Bayern weitere Millionenzahlungen einbringen könnten.

Bisher war bekannt, dass der FC Barcelona im letzten Sommer sofort 45 Millionen Euro Ablöse für den zweimaligen Weltfußballer bezahlen musste. Hinzu kommt eine weitere Zahlung von bis zu fünf Millionen Euro. Wie sich diese Option genau zusammensetzt, war bis zuletzt noch unbekannt.

Die "Bild" hat nun enthüllt, was es mit der bisher geheimen Ablöseklausel für Robert Lewandowski auf sich hat.

Wie die Reporter Christian Falk und Tobias Altschäffl vermeldeten, geht es dabei um die Anzahl an Saisontoren des Polen für seinen neuen Arbeitgeber.

Erzielt Lewandowski in einer Saison mindestens 25 Treffer in allen Pflichtspielen für den FC Barcelona, wird eine Zahlung in Höhe von 1,25 Millionen Euro an den deutschen Rekordmeister fällig.

Diese Klausel gilt für die nächsten vier Spielzeiten gleichermaßen, sodass bis zum Sommer 2026 insgesamt fünf Millionen Euro zusammenkommen könnten.

Lewandowski steht bereits bei 17 Saisontoren für Barcelona

In seiner ersten Barca-Spielzeit ist der Superstar schon mal auf dem besten Wege, die 25-Tore-Marke locker zu knacken. Nach 16 Pflichtspielen in La Liga und Champions League steht Lewandowski nämlich bereits bei 17 Saisontoren.

Bleibt der 34-Jährige verletzungsfrei und wird weiter fleißig in der spanischen Meisterschaft sowie den Pokalwettbewerben eingesetzt, wird er die 25 Saisontore in seiner ersten Spielzeit in Spanien wohl schon zeitnah erreichen.

Übrigens: Alleine in der Bundesliga erzielte Lewandowski in den letzten sieben Jahren immer mindestens 22 Buden.