Fohlen-Talent brennt auf Startelfdebüt beim Spitzenreiter

IMAGO/Eibner-Pressefot/Thomas Haesler

Nathan N'Goumou hofft auf seinen ersten Startelfeinsatz für Gladbach in der Bundesliga

Als großes Zukunftsversprechen kam Nathan N'Goumou vom FC Toulouse zu Borussia Mönchengladbach. Bisher ist ihm der Durchbruch bei den Fohlen noch nicht gelungen. Doch das könnte sich jetzt beim Auswärtsspiel bei Spitzenreiter Union Berlin ändern.

Kurz vor Transferschluss holten die Fohlen den 22-Jährigen N'Goumou von Ligue-1-Aufsteiger Toulouse. Acht Millionen Euro kostete das Talent, das in Deutschland zu diesem Zeitpunkt noch gänzlich unbekannt war.

Bisher trat der französische U-21-Nationalspieler nur als Einwechselspieler in Aktion. Auch wenn er mit seiner momentanen Situation im Rheinland unzufrieden ist, kann er seine jetzige Lage einordnen. "Ich bin Fußballer und würde natürlich am liebsten immer auf dem Platz stehen. Aber ich weiß auch, dass ich noch viel zu lernen habe", berichtete er in einem auf der Vereinshomepage erschienenen Interview.

Bisher konnte N'Goumou sich noch nicht in die Torschützenliste der Borussen eintragen. Doch wenn es nach ihm geht, dann soll sich das zeitnah ändern. "Tore zu erzielen und vorzubereiten – das soll der nächste Schritt sein. Wenn ich weiter täglich an mir arbeite, wird das von ganz alleine kommen", sagte das Sturm-Talent zuversichtlich.

Viele Gladbacher Ausfälle im Offensivbereich

Möglicherweise macht sich die harte Arbeit N'Goumous bereits am kommenden Wochenende bezahlt.

Beim schweren Auswärtsspiel gegen Tabellenführer Union Berlin fehlen den Borussen mit Jonas Hofmann, Florian Neuhaus und Hannes Wolf drei wichtige Offensivakteure. Dazu fällt Kouadio Koné mit einer Gelbsperre ebenfalls aus. Angesprochen auf seine Chancen erstmals in der Startaufstellung zu stehen, gibt sich N'Goumou zurückhaltend.

"Man hofft als Spieler ja immer, dass man in der Startelf steht und gibt dafür unter der Woche sein Bestes, um dem Trainer die Entscheidung, einen aufzustellen, möglichst leicht zu machen", sagt der Rechtsaußen mit einem Lächeln auf dem Gesicht.