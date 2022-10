Bayern-Ikone fällt Knallhart-Urteil über die Bundesliga

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Goldberg

Samuel Kuffour feierte mit dem FC Bayern große Erfolge

Sechs Deutsche Meisterschaften, vier Pokalsiege und der Gewinn der Champions League 2001: Samuel Kuffour hat beim FC Bayern eine sehr erfolgreiche Ära geprägt. Nun hat sich der ehemalige Innenverteidiger zur aktuellen Lage beim deutschen Rekordmeister geäußert und dabei eine Zukunft prognostiziert, die kein gutes Bild auf die Bundesliga wirft.

"Wenn ich an den FC Bayern denke, dann denke ich nur an die Champions League. Nicht an die Bundesliga", eröffnet Kuffour im Interview mit "Sport1" seine Antwort auf die Frage, wie der die Münchner sportlich einschätze.

"Die Champions League ist ein viel prestigeträchtigerer Wettbewerb. Da sind die Bayern immer bis ins Viertelfinale, Halbfinale oder sogar bis ins Endspiel gekommen. Ich glaube, dass es dieses Mal mit den Leistungen, die ich in den beiden Spielen gegen Barcelona und Inter Mailand gesehen habe, sehr interessant und sehr spannend werden wird", glaubt Kuffour an ein erfolgreiches Abschneiden seines Ex-Klubs in der Königsklasse. Was die Liga angeht, ist dieses für ihn sogar in Stein gemeißelt: "Bayern München wird auch in den nächsten Jahren immer Meister werden."

Das der Seriensieger aktuell nur Rang zwei belege, ändere an diesem Umstand rein gar nichts. "Das ist doch egal und es beunruhigt mich nicht. Wichtig ist, wer am Ende die Schale in den Händen halten wird. Und das wird der FC Bayern sein", ist sich der 46-Jährige vollkommen sicher.

"Ich glaube, die Liga ist für den Bayern-Fan nicht mehr attraktiv"

Von Union Berlin trenne die Bayern lediglich "ein mickriges Pünktchen", für Kuffour kein Abstand, der Anlass zur Sorge gibt.

Bitter ist derweil, wie der Ghanaer das Dasein als Bayern-Fan aktuell beurteilt: "Ich glaube, die Liga ist für den Bayern-Fan nicht mehr attraktiv. Was der Bayern-Fan braucht, ist die Champions League." Ein Urteil, das die deutsche Elite-Liga in keinem guten Licht dastehen lässt.

Von der Hand zu weisen, ist Kuffours Aussage allerdings leider nicht: Seit 2013 ging der Meistertitel immer nach München.