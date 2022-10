Füllkrug über WM-Chance: "Nicht meine Entscheidung"

IMAGO/kolbert-press/Burghard Schreyer

Niclas Füllkrug traf für Werder Bremen

Dank eines Tores von Niclas Füllkrug hat Werder Bremen Hertha BSC zum Auftakt des 12. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit 1:0 in die Schranken gewiesen. Die wichtigsten Stimmen zur Partie bei "DAZN".

Niclas Füllkrug (Torschütze SV Werder Bremen) ...

... zum Spiel: "Ein Abendspiel im Weserstadion kurz vor Schluss zu gewinnen, ist ein tolles Gefühl. Schön, dass ich getroffen habe, aber das Gewinnergefühl zu haben ist schon besonders, da es viel Kraft gekostet hat."

... zur Leistung in der zweiten Halbzeit: "Es gab viele gelbe Karten, aber der Schiri war entspannt und hat seine Linie gut durchgezogen. Zudem gab es viele Wechsel, die das Spiel ein wenig verändert haben. Wir mussten uns darauf einstellen und haben zum Glück wenig zugelassen. Das ist die Basis, um ein solches Spiel zu gewinnen. Am Ende konnten wir dann noch zuschlagen."

... zu seinen WM-Chancen: "Natürlich weiß ich, auf welchen Listen ich draufstehe. Ich weiß, wo ich dran bin und das ist gut. Wir schauen mal, wo das am Ende hinführt. Mein Wunsch ist es, nächste Woche wieder ein Tor zu schießen. Das andere ist noch ein Monat hin. Die Entscheidung liegt nicht bei mir, deshalb habe ich auch keine Wünsche zu äußern."

Mitchell Weiser (SV Werder Bremen) zum Spiel:

"Mit der Spielweise von uns und von Hertha war es vorher schon klar, dass es wahnsinnig intensiv wird. Das hat sich dann auf dem Platz bestätigt. Es war ein ausgeglichenes Spiel, aber am Ende haben wir die Chance genutzt und dann auch verdient gewonnen. Ich hätte auch einen machen können, zum Glück hat Fülle ihn gemacht, sonst hätte ich nicht schlafen können."

Ole Werner (Trainer SV Werder Bremen) ...

... zum Spiel: "Es ist für uns gut gelaufen. Freitagabend, volle Hütte und tolle Atmosphäre. Es war ein sehr enges Spiel und im Endeffekt haben Zentimeter entschieden. Beide Teams waren auf Augenhöhe, mit dem besseren Ende für uns. Es war eine sehr erwachsene Leistung, da wir gut verteidigt haben. Der Schlüssel in der Defensive war, dass wir gut abgesichert haben. Unter dem Strich war es nicht unverdient."

... zu den vielen Bremer Treffern in der Schlussphase: "Wir treffen in dieser Saison häufig in der Schlussphase. Es lohnt sich zu bleiben und nicht zu früh zu gehen. Wenn man in der Schlussphase häufiger trifft, hat man diesen Glauben, immer am Ende noch treffen zu können."

Frank Baumann (Geschäftsführer Sport SV Werder Bremen) ...

... zur Vertragsverlängerung von Leonardo Bittencourt (vor dem Spiel): "Es war eine sehr wichtige Entscheidung, da Leo in den letzten Jahren sehr wichtig für unsere Mannschaft war. Nicht nur auf dem Platz, sondern auch in der Kabine spielt er eine wichtige Rolle. Er kann die anderen mitreißen und verliert auch in schwierigen Situationen nicht die Lockerheit. Wir sind sehr froh, dass wir ihn davon überzeugen konnten, auch weiterhin für Werder zu spielen."

... zur wirtschaftlichen Situation von Werder (vor dem Spiel): "Unter Corona haben alle Bundesligisten zu leiden. Wir haben trotz des Abstieges ein sportliches und wirtschaftliches Fundament geschaffen. Es ist immer noch eine schwierige Situation. Sportlich sind wir noch auf einem Weg und auch wirtschaftlich sind wir noch nicht über den Berg. Wir müssen Spieler finden, die sich mit Werder identifizieren und eventuell auch auf den ein oder anderen Euro verzichten."

Marco Friedl (Gesperrter Kapitän SV Werder Bremen) zu seiner Sperre (vor dem Spiel): "Wir sind mit dem DFB in Kontakt und versuchen die Sperre auf ein Spiel zu minimieren. Klar ist es ein Foul, aber zwei Spiele sind schon sehr hart. Für mich fühlt es sich an wie drei Spiele, da ich durch den Platzverweis ja schon letzte Woche fast das ganze Spiel verpasst habe."

Marco Richter (Hertha BSC) ...

... zum Spiel: "Alles in allem ist es nicht ganz so gerecht. Es war ein klassisches 0:0-Spiel, ohne große Torchancen. Bei Füllkrug läuft es einfach aktuell und dann fällt ein solcher Ball hinten rein. Das kann man besser verteidigen. Wir stehen hier mit null Punkten und das ist sehr bitter."

... zum Duell gegen Mitchel Weiser: "Es war ein gutes und giftiges Duell. Es waren auch ein paar Fouls dabei, aber das gehört zum Fußball dazu. Wir haben den Kampf gut angenommen."

Sandro Schwarz (Trainer Hertha BSC) ...

... zum Spiel: "Es war ein emotionales Spiel und es ist sehr unglücklich, dass wir dieses Spiel verlieren. Wir hatten unzählige Situationen, in denen wir uns Torchancen hätten erspielen können, daher ist die Niederlage sehr bitter."

... zur Schiedsrichterleistung: "Die Nettospielzeit war heute sehr gering. Es gab wenig Spielfluss und viele gelbe Karten. Dann kommt die Situation mit Mitchell Weiser und das ist Gelb-Rot, wenn du eine solche Spielführung hast. Das ist aber keine Entschuldigung und soll nicht falsch verstanden werden. Wenn man diese Spielleitung hat, muss es ab der 65. Minute ein Zehn-gegen-Elf-Spiel sein."