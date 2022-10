WM in Gefahr? Salihamidzic gibt Update zu Neuer

Zuletzt sorgte die andauernde Verletzungspause von Nationaltorwart Manuel Neuer, der dem FC Bayern seit einiger Zeit fehlt, auch mit Blick auf die WM 2022 für besorgte Mienen. Nun hat der Münchner Sportvorstand Hasan Salihamidzic ein Update zur Situation gegeben.

Vor dem Heimspiel des FC Bayern gegen Mainz 05 am Samstagnachmittag erklärte der Bosnier, dass "für Fußball-Deutschland" kein Grund zur Sorge bestünde.

Ähnlich wie schon Trainer Julian Nagelsmann am Tag zuvor prophezeite auch Salihamidzic, dass Neuer "so, wie er ist, bei der WM dabei sein" werde.

Er habe "Manu heute gesehen, er war gut drauf", ergänzte "Brazzo": "Er hat gute Laune, das zeigt ja auch, dass er auf einem guten Weg ist."

Neuer fehlt den Bayern seit Wochen wegen einer Verletzung am Schultereckgelenk. Laut "Bild" sind mittlerweile Wadenprobleme hinzugekommen.

Nagelsmann hatte eine Rückkehr des 36-Jährigen für die Partie am 5. November im Spiel bei Hertha BSC in Aussicht gestellt. Die WM in Katar beginnt am 20. November.

FC Bayern mit Neuer-Vertreter Ulreich glücklich

In Neuers Abwesenheit hütet Sven Ulreich den Kasten des FC Bayern. Für den Stellvertreter hatte Salihamidzic am Samstag lobende Worte übrig. "Man muss Ulle ein Kompliment machen, weil er einen sehr guten Job gemacht hat", betonte der Sportvorstand.

Auch Nagelsmann imponiert es, wie der Edelreservist seine Rolle ausübt und von der Bank kommend sofort Leistung bringt.

"Wir sind froh, dass wir einen haben, der, wenn er gebraucht wird, immer präsent ist. Er ist ein guter Typ und ein wichtiger Typ für die Mannschaft, der seiner Rolle gerecht wird und seiner Rolle bewusst ist. Er braucht keine lange Anlaufzeit, um auf die nötige Spannung zu kommen", hob der Übungsleiter hervor.

Ulreich war 2021 vom HSV zum FC Bayern zurückgekehrt, um erneut in die Rolle der Nummer zwei zu schlüpfen.