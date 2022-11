Nur C-Lösung? Hummels-Nominierung "käme überraschend"

Frank Hoermann/SVEN SIMON via www.imago-images.de

Mats Hummels vom BVB hofft auf eine WM-Teilnahme

Wenn Bundestrainer Hansi Flick am Donnerstag ab 12 Uhr verkündet, welche 26 Spieler den Kader der deutschen Fußball-Nationalmannschaft für die WM in Katar bilden werden, gehört zu den großen Fragen auch die, ob Flick Mats Hummels nominiert. Sicher kann sich der BVB-Routinier trotz zuletzt sehr guter Leistungen wohl nicht sein.

Der "kicker" urteilt sogar, eine Rückkehr von Mats Hummels in den Kreis des DFB-Team "käme überraschend". Demnach könnte sich vor allem der Führungsanspruch, der allein schon von außen immer an den Weltmeister von 2014 herangetragen wird, als Stolperstein für den BVB-Verteidiger erweisen.

Ein "wichtiges Auswahlkriterium" sei für Flick auch die Zusammensetzung der Mannschaft gewesen, heißt es. Seitdem Hummels bei der erfolglosen EM 2020, die aufgrund der Corona-Pandemie erst im Sommer 2021 ausgetragen wurde, das letzte seiner bislang 76 A-Länderspiele bestritt, habe sich im DFB-Team eine neue Hierarchie gebildet. Selbst wenn der 33-Jährige unlängst betonte, er würde "jede Rolle", die man ihm gibt, "so gut es geht ausfüllen", könnte seine Nominierung für Unruhe sorgen. Sobald es nicht läuft, würden wohl zwangsläufig Rufe nach einem Startelfeinsatz von Hummels laut.

Überraschend sind allerdings auch die Namen, die Flick dem "kicker" zufolge wohl noch vor Hummels auf der Liste hat. Defensiv besteht demnach wenig Zweifel an der Nominierung von Thilo Kehrer, Niklas Süle, Antonio Rüdiger, Nico Schlotterbeck, David Raum, Matthias Ginter und Christian Günter.

Duo angeblich mit besseren Backup-Chancen als Hummels

Süle, Rüdiger, Schlotterbeck sowie die flexibleren Kehrer und Ginter können als Konkurrenten Hummels' in der Innenverteidigung gesehen werden. Sollte Flick einen weiteren Mann für die Abwehrmitte einplanen, sollen allerdings Lukas Klostermann und Armel Bella-Kotchap noch bessere Chancen als Hummels haben, so das Fachmagazin.

Klostermann laboriert allerdings seit Monaten an einem Syndesmosebandanriss, kehrte zwar am Mittwoch überhaupt in den Spieltagskader von RB Leipzig zurück, bestritt aber seit Anfang August kein Pflichtspiel mehr. Bella-Kotchap hat sich nach seinem Wechsel vom VfL Bochum zum englischen Erstligisten FC Southampton hingegen überraschend schnelle einen Stammplatz erspielt und ist mit gerade mal 20 Jahren ein Mann für die Zukunft, für den Youngster ginge es bei der WM aber wohl eher darum, Erfahrungen zu sammeln. Sportlich hätte Hummels wohl (noch) größeren Mehrwert zu bieten.